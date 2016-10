Detenen dos veïns de Barcelona i la Bisbal del Penedès per extorsionar menors

Als arrestats se'ls acusa d'abusos sexuals i pornografia infantil

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola van detenir dijous passat, 29 de setembre, dos homes veïns de Barcelona i la Bisbal del Penedès com a presumptes autors dels delictes d'abusos sexuals i pornografia de menors. Un d'ells va ser arrestat al municipi del Baix Penedès i l'altre a Palma de Mallorca, on s'havia mudat. Segons un comunicat de la policia catalana, els arrestats extorsionaven menors a través de les xarxes socials per obtenir fotografies i vídeos amb contingut sexual. La investigació, batejada com a Cas Play, ha permès detectar que almenys dues joves, de 13 i 17 anys, han estat víctimes d'aquests fets. El cas continua obert i no es descarten noves imputacions un cop s'hagi analitzat el material informàtic comissat en aquest operatiu.



La investigació es va posar en marxa arran del requeriment d'un Jutjat de Manresa per investigar uns fets denunciats per una menor de 17 anys. La jove assegurava que havia estat extorsionada a través d'internet, per facilitar fotografies seves de caràcter sexual. Davant l'evidència que podria haver-hi altres víctimes, també menors, la Unitat d'Investigació de Manresa va posar en marxa el Cas Play.



La investigació va permetre esbrinar que mitjançant la xarxa social Facebook i diversos correus electrònics els autors dels fets aprofitaven el món del 'cosplay' per captar les seves víctimes. El 'cosplay' és una subcultura japonesa que consisteix a disfressar-se de personatges manga, anime i de videojocs, en aquest cas amb una variant sexual.



Un dels autors dels fets utilitzava un perfil amb el nom de "Shana" i es presentava oficialment com a fotògrafa per iniciar els primers contactes. Els captadors, pagaven petites quantitats de diners a les menors per fotografies i vídeos i anaven pujant el contingut sexual.



D'aquesta manera arribaven a un punt en què extorsionaven les víctimes, amenaçant de difondre les seves imatges, si no accedien a fer-ne de noves encara més explícites. I, posteriorment, aquest material l'utilitzaven per pàgines web d'aquesta temàtica.



Gràcies a la investigació els Mossos van poder contactar amb una segona víctima, en aquest cas de 13 anys. Els investigadors van poder determinar la identitat de dos homes responsables d'aquestes extorsions, un veí de Barcelona i un altre de la Bisbal del Penedès. Tot apuntava que estarien conxorxats i que es comunicarien entre ells per anar captant noves víctimes. El veí de la Bisbal, de 29 anys i nacionalitat espanyola, seria qui pagava els diners mitjançant una coneguda plataforma de pagament virtual. Finalment, aquest setembre, un cop recollits tots els indicis suficients, es va procedir a detenir els dos homes.



El veí de Barcelona, però, havia canviat de domicili desplaçant-se a Palma de Mallorca. És per això que els mossos van demanar a la policia espanyola que el detingués. L'arrest es va fer el 29 de setembre, dia en què els Mossos també van detenir el veí de la Bisbal del Penedès i posteriorment van entrar i escorcollar el seu domicili, d'on es va comissar material informàtic, que serà analitzat per la Unitat Central d'Informàtica Forense dels Mossos.



La investigació continua oberta i no es descarten noves imputacions un cop es pugui analitzar tot aquest material.Els dos detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial amb l'ordre de no accedir a les xarxes socials com a mesura preventiva.