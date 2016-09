Els premiats en la campanya comercial dels barris antics visiten l'Arboç

Els guanyadors van visitar la Giralda i el museu de Puntes al Coixí, entre d'altres

Redacció

Actualitzada 28/09/2016 a les 11:00

L’Arboç va rebre el passat 24 de setembre la visita dels premiats amb el pack promocional de l’Arboç en la campanya comercial Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir, que es va dur a terme el passat mes de juny en 30 municipis catalans beneficiaris de la Llei de Barris.



Els premiats van poder gaudir de tota una jornada a l’Arboç. El dia va començar amb una visita a la Giralda i un recorregut guiat pel casc antic del municipi. A més, els visitants també van poder visitar el museu de Puntes al Coixí. En acabar la jornada, els premiats van rebre un lot de productes arbocencs i van gaudir d’un dinar a un conegut establiment de restauració de la població.



La campanya ha estat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’Arboç. El finançament va a càrrec del mateix consistori i del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a través del Projecte d’Intervenció Integral al nucli Antic.