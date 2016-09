Un vendrellenc busca l'amor en un programa televisiu de cites a cegues

Roberto Espejo, de 25 anys, va tenir una cita amb Marta, una madrilenya de 22 anys

Actualitzada 27/09/2016 a les 16:59

Roberto Espejo, de 25 anys i veí del Vendrell, ha participat en el programa de la cadena Cuatro First Dates, que ajunta a desconeguts en una cita a cegues en un restaurant perquè puguin trobar l’amor. El programa es va emetre aquest dilluns a la nit.El vendrellenc, enginyer d’automoció, va tenir una cita amb la Marta, una madrilenya de 22 anys i patinadora professional. La cita no va començar massa bé, ja que la noia, tot i assegurar que Roberto és «un noi molt guapo i que està bé físicament», va assegurar que havia demanat algú més gran i va mencionar la distancia com un impediment. Per la seva part, Roberto va destacar que la Marta li havia semblat «una noia infantil».Aquest cop Cupido no va fer diana amb les seves fletxes, ja que en la decisió final els joves van decidir no tenir cap més cita. Ell va destacar que li semblava una noia «guapa i simpàtica» però que només hi tindria una amistat, mentre que ella va assenyalar la distància i l’edat com a principals inconvenients.Podeu veure la cita del Roberto i la Marta en aquest enllaç: