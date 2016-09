Mossega i amputa el dit a una dona i assegura que en el moment dels fets no va ser-ne conscient

L’encausada, que ha declarat a l'Audiència de Tarragona, va mossegar el dit a la dona arran d'una discussió de trànsit

L’acusada de mossegar i amputar parcialment el dit d’una dona després d’una discussió de trànsit a Cunit ha assegurat aquest dimarts a l’Audiència de Tarragona que només va notar que li posaven alguna cosa a la boca i que la va tancar. L’encausada, Consolación I.R., de 52 anys, ha declarat que l’estaven agredint i subjectant entre diverses persones i que no va ser conscient fins més tard que havia mossegat el dit de la dona.



La víctima ha manifestat que l’acusada la va increpar a ella i a la seva família perquè la deixessin accedir amb el vehicle a l’aparcament d’un supermercat perquè estava a punt de tancar. La dona ha assegurat que, després d’aparcar, l’acusada es va adreçar a ells insultant-los de forma molt alterada, que li va propinar una puntada de peu a la zona genital i que, finalment, li va mossegar el dit polze de la mà dreta, ocasionant la seva amputació parcial.



El marit de la víctima ha explicat que l’acusada va escopir el fragment de dit i que ell el va recollir i conservar en gel per portar-lo a un centre mèdic. La fiscalia sol·licita per a l’acusada una pena de tres anys i dos mesos de presó, mentre que l’acusació particular eleva la petició fins als sis anys.