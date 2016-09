C's demana una comissió informativa urgent a Calafell sobre l'afer de Can Perotet

El regidor José Manuel Tejedor insta l’alcalde a «aportar transparència en un cas on el consistori pot ser responsable civil subsidiari»

Actualitzada 27/09/2016 a les 17:31

El grup municipal de Ciutadans a Calafell ha registrat formalment la sol·licitud d’una comissió informativa urgent per esclarir l’afer de Can Perotet, pel qual la Fiscalia demana fins a nou anys d’inhabilitació per a l’alcalde Ramon Ferré, l’exalcalde Jordi Sánchez i el director d’Urbanisme.



El regidor de Ciutadans, José Manuel Tejedor, ha advertit que l’Ajuntament de Calafell podria ser responsable civil subsidiari en aquest cas, en què Ferré, Sánchez i el responsable d’Urbanisme estan acusats de prevaricació administrativa després que el propietari del terreny on hi ha Can Perotet denunciés irregularitats en la modificació d’usos de la finca per establir-hi un centre cívic. Tejedor considera que la compareixença de l’alcalde és «necessària i urgent».