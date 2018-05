Què tenir en compte per seguir la tendència més natural: no maquillar-se

L'estiu és el moment ideal per oblidar-se del maquillatge i aprofitar el bon color que ens dóna el sol però cal preparar la pell

Sens dubte una de les tendències dels darrers mesos ha estat la de veure a les celebrities sense maquillatge. Algunes imatges es van fer virals com la de Cristina Aguilera que va sorprendre a tothom a la revista Paper. No només ha estat ella, també altres famoses s'han fotografiat sense una gota de maquillatge, tot i que no renuncien als efectius filtres, com Eva Longòria que es va deixar veure acabada de sortir de la dutxa.L'estiu és el moment ideal per oblidar-se del maquillatge i aprofitar el bon color que ens dóna el sol. Per preparar la pell cal tenir en compte una sèrie d'aspectes comLa neteja facial és imprescindible. Al matí, per eliminar les impureses naturals del cos i prevenir els porus obstruïts; i a la nit, per eliminar la brutícia provinent de l'entorn. Un gel netejador oxigenant és la millor opció per netejar sense ressecar, suavitzar i permetre que la pell respiri.Una vegada la pell estigui neta, és hora de seguir amb una essència facial. No pot faltar en cap rutina de bellesa en condicions, les seves propietats l'han convertit en un element important.Un bon massatge pot donar-li un impuls a la pell espectacular i la pot canviar per complet a força de maniobres. Practica aquest ritual una o dues vegades a la setmana. L'ideal per rejovenir el rostre és fer que la sang flueixi cap a la superfície de la teva pell com si haguessis sortit a córrer i tens aquest color i llum rosa natural. Actualment hi ha molts massatges basats en el ioga natural.Fes servir un sèrum específic per protegir la pell del sol és bàsic. Els raigs ultraviolats entren a la pell si aquesta no està protegida per la roba o per cremes amb fi ltre solar. Aquests raigs poden causar danys que són visibles poques hores després com irritacions o cremades a més d'un envelliment prematur.la crema, cal aplicar-la com a mínim mitja hora abans de l’exposició solar. Ha de ser una capa lleugera, però uniforme i ben estesa.Una bona hidratació és la base per cuidar la pell com es mereix. Igual que els sèrums, es necessita una crema hidratant segons les necessitats de la pell. Cal aplicar-la tant de dia com de nit amb moviments circulars en rostre i coll.Per aconseguir una lluentor natural i donar-li un aspecte més saludable a la pell, el millor és utilitzar dues vegades per setmana una màscara facial. Es pot optar per una hidratant per nodrir la pell després d'un tractament exfoliant, o una màscara nocturna que repari intensament l'epidermis mentre dorms.Tot i que no fem servir base de maquillatge, un lleuger toc als llavis i una mica de rímel des de la base de les pestanyes faran que puguis lluir un aspecte natural i espectcular.