El vestit de 'l'avia' que arrassarà aquest estiu

Actualitzada 24/04/2018 a les 09:25

Aquest vestit a simple vista pot semblar una bata de l'època de les nostres àvies però la realitat és que un cop posat a sobre el seu tall és molt afavoridor i femení. S'ha fet viral a les xarxes i diverses marques comercialitzen el model en diferents estampats fent que hagi esdevingut un indispensable per la primavera i l'estiu de 2018. Aquest és un model de H&M.El vestit és senzill i còmode però elegant i femení a la vegada. Tall midi, silueta wrap (ja sigui amb botons o lligat) i estampat estival. H&M aposta per colors molt cridaners com el groc intens.Aquest vestit és molt fresc i es poden trobar amb estampats molt diversos. Té una pronunciada obertura a l'escot i té una gran versatilitat. Pot servir tant per anar a treballar com per gaudir d'un agradable sopar d'estiu. Combinen bé amb sabates planes fins i tot amb unes 'converse' però també el podem portar amb sabates de cunya o espardenyes amb tacó si volem potenciar la feminitat que inspira el vestit.A continuació el vestit de la marca Rouje combinat amb unes sandàlies amb cunya tot i que també hi ha la tendència més informal amb unes 'convers' blanques:Zara ens proposa una versió més elegant del mateix patró de vestit:Una altra de les versions d'aquest vestit vintage és el que presenta Stradivarius amb un estampat que lluny de ser naïf, ben combinat pot inspirar una estètica rockabilly i pin-up. Te'l pots imaginar amb una caçadora negra aconseguint un efecte molt potent.Una altra de les tendències que es mantindrà aquesta primavera i estiu són els vestits tipus camisa. Seran frescs i sensuals que a més ofereixen molta comoditat. El vestit camiser s'ha convertit en una altra de les peces més versàtil del moment.