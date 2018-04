H&M captiva les famoses amb vestits de núvia i de festa low cost

La col·lecció, que estarà disponible a partir d'aquest dijous, està feta amb xarxes de pesca i altres materials reciclats

Actualitzada 17/04/2018 a les 09:19

Anar a una boda ja no té perquè ser un tràngol per la butxaca. Ara el gegant suec H&M ha fet una aposta innovadora amb la seva nova col·lecció Conscious Exclusive 2018 que permet combinar el glamour amb un pressupost low-cost. La firma va presentar recentment algunes propostes de vestits que tant poden servir per ser la protagonista absoluta de l'esdeveniment com per assistir de convidada deixant bocabadats a la resta d'assistents.Dissenyada amb materials com el lli, cotó i altres materials orgànics o fibra de nailon reciclada de xarxes de pesca, plata reciclada i altres materials reutilitzats, destaca pels seus vestits vaporosos amb preciosos estampats florals.El primer vestit és llarg i d'encaix (179 €) i mostra un estil romàntic i elegant però sense excessos.El segon és un disseny en tul de llarg midi (149 €), més lleuger per un tipus de boda menys convencional.A banda dels vestits de núvia, els vestits de festa també destaquen pel seu glamour. Especialment, el que va mostrar Juana Acosta en el festival de Cinema de Màlaga que està arrassant a les xarxes socials i molts mitjans s'ha fet ressó per la seva elegància i originalitat. El vestit compta amb estampats florals blaus i pels turmells. L'escot està tallat en forma de V.Moltes actrius de Hollywood també han estat captivades per aquesta col·lecció. Sara Escudero, Naomie Harris, Kate Bosworth o Christy Turlington Burns han vestit peces de la col·lecció.La col·lecció Conscious Exclusive 2018 estarà disponible en online i en tendes seleccionades d'H&M a partir d'aquest dijous, 19 d'abril.