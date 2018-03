L'aliment de moda entre els famosos per mantenir la línia

Gwyneth Paltrow o Victoria Beckahm són algunes de les consumidores habituals d'aquest producte originari d'Etiopia

Actualitzada 27/03/2018 a les 09:22

Alguns famosos amb la febre de menjar verd i saludable estan posant de moda un nou producte alimentari: el teff. En aquest cas és un cereal que triomfa després que es popularitzessin aliments com la quinoa. Entre les famoses que ho consumeixen trobem a Gwyneth Paltrow o Victoria Beckahm per estar sanes però també per mantenir la línia donat que se li atribueixen propietats per aprimar-se.També l'atleta Usain Bolt afirma que el teff és una part vital de la seva dieta, així com altres atletes de llarga distància de Etiòpia.I és que en realitat, l'origen d'aquest aliment és aquest país africà. Amb ell s'elabora un tipus de pa similar a la pita. El teff és un cereal lliure de gluten i té propietats nutricionals, que són molt superiors a la d'altres cereals molt més populars, com el blat o l'ordi.Té un gran contingut en fibra, per això és altament digerible. També conté una gran proporció de midó d'ingesta lenta, la qual cosa produeix una estimulació de la flora intestinal com si fos un probiòtic.És ric en carbohidrats d'absorció lenta, propietat molt interessant per a esportistes d'alt rendiment, perquè els proporciona hidrats de forma ràpida i alhora perllongada. Inclou contingut en minerals com el calci, potassi i magnesi que faciliten la ràpida recuperació després d'un esforç físic o mental. La seva aportació de calci és excel·lent, la qual cosa fa al teff bastant recomanable en processos de descalcificació, osteoporosi o per al creixement dels nens.Encara que és un cereal encara desconegut a Espanya cada vegada són més els establiments que ho han incorporat al seu catàleg. És relativament fàcil trobar teff i els seus derivats en establiments de tota Espanya. Entre els usos més freqüents als quals es destina el teff a Occident destaquen: pa, galetes, batuts dietètics, barretes energètiques, aliments lliures de gluten, productes per a esportistes i fins i tot, farinetes per a nadons.