Biquini o banyador per aquest estiu?

Els vestits de bany que s’esgotaran aquesta temporada

Actualitzada 20/03/2018 a les 11:42

Biquini de llunes

Biquinis tipus top

Banyador llis i bàsic

El fred encara no vol marxar però la realitat és que la primavera ja ha arribat. Les propostes de les diferents marques per aquesta primavera i estiu ja estan a les botigues o estan a punt d'arribar.Aquest estiu els triomfadors indiscutibles seran els banyadors, es manté la febre per aquesta peça que triomfa durant les últimes temporades. Tanmateix, els biquinis mantindran la seva presència amb propostes molt diverses.Aquest any, entre les tendències, destaca un estil més romàntic, anys 60. Aquests models, taparan més sense deixar de ser elegants i evocadors.Oysho ens proposa un biquini de llunes, que amb complements com una pamela i unes grans ulleres de sol tindrem una mica del glamour de Ava Gardner o Brigitte BardottLa versió banyador d'aquesta marca segueix la mateixa tendència. Un disseny senzill però amb glamour.Entre totes les tendències de bany, 2018 no podien faltar els biquinis tipus top. En molts casos, aquest tipus de peces aposten pel coll halter, que fan que els biquinis esdevinguin petits objectes de desig.El record dels Vigilants de la Platja no s'allunya i els vestits de bany llisos, bàsics i súper senzills segueixen estant de moda. Aquest model de &OTHER STORIES aposta per el mateix color i estil que fèia servir Pamela Anderson.No només en vermell, també altres colors bàsic i en llis triomfaran com el model que proposa la marca Etam (39,99 €).El negre tindrà molta presència també en els banyadors. Són peces elegants, que fins i tot, alguns blogs de moda apunten que es poden utilitzar com a bodys per posar-se amb texans o roba elegant. Inspiradors, sensuals i amb estil. Hi ha vestits de bany negres amb volants, amb detalls de croché, amb escots en forma de V i cinturons amb argolles, obertures en l'abdomen o en l'esquena o tires que conformen un halter. Són moltes les marques que aposten pel banyador negre.Banyadors amb escots asimètrics seran també una de les apostes segures com el model que proposa Women Secret.Banana Moon aposta pel banyador negre amb un toc d'exotisme. Les pinyes i els flamencs seran detalls recorrents també aquesta temporada.En definitva, els banyadors serà una de les peces estrella aquest estiu. Els colors bàsics i el negre tindran una presència considerable en les propostes de les diferents marques de roba de bany. Els complements seran la clau per acabar de marcar el teu estil propi.