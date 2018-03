Descobreix els cinc talls de cabell tendència per a la primavera 2018

El blunt cut, el pixie radical o les melenes ultrallises com a looks que triomfaran aquesta temporada

Actualitzada 13/03/2018 a les 09:33

S'apropa la primavera i és un bon moment per apostar per un canvi de look o començar a agafar idees per canviar de pentinat de cara al bon temps. Tant si ets una incondicional de les cabelleres llargues, com si t'has unit al club de les midi, o fa ja temps que et vas atrevir pel cabell curt, hi ha moltes opcions quant a pentinats, talls i coloració per aquesta primavera. Des del Diari Més us proposem només algunes de les tendències de moda que triomfaran sens dubte els propers mesos.El tall de moda del 2018, sens dubte, passa per aquest estil. Els perruquers americans han invertit la tendència i han tornat a posar de moda el tall recte de la mitja melena. Les puntes queden ben alineades sense cap degradat per crear un pentinat amb un aire molt gràfic. Tanmateix, hi ha qui prefereix portar aquest pentinat de manera molt recta i polida i altres d'una manera més desenfadada i despentinada com per exemple Tylor Swift.El pixie molt curt i de color platí tornarà a ser una aposta guanyadora. L’actriu Michelle Williams és una de les abanderades d’aquest estil. És un look molt femení que potencia les faccions sense resultar agressiu. És atrevit però molt afavoridor.El cabell llis extrem seguirà tenint un lloc privilegiat entre els pentinats estrella de la temporada primaveral 2018. El millor és portar-los amb una ratlla central perquè l'efecte sigui encara més resultant, com l'actriu Sandra Bullock o Nicole Kidman als Oscars 2018.És un d'aquests pentinats que mai passen de moda. Tenen estil, glamour i traslladen una imatge treballada però a la vegada natural. L'efecte més espectacular i elegant és la combinació amb uns llavis vermells. La Blanca Suárez és una de les habituals en aquest estil amb caràcter.És un look clàssic que dona un efecte d'innocència i treu anys de sobre. És el pentinat de la coneguda Amèlie. Es tracta d'un serrell, més o menys a la meitat de front. Algunes famoses el van lluir a la catifa vermella de Hollywood.Alguns dels complements per aquest primavera que triomfaran seran les cues amb llaç, els clips dels anys 80 i les flors al més estil hippy.