Descobreix com fer-te el maquillatge que va triomfar als Oscars 2018

Els elements claus que marcaran la diferència entre un maquillatge més treballat d'un que passi desapercebut

Actualitzada 06/03/2018 a les 09:56

Els vestits van ser els protagonistes absoluts d'aquesta edició dels premis més esperats de Hollywood. Tanmateix, el maquillatge dels Oscars també marca tendència. I aquest any, el que ha triomfat és l'estil natural, senzill i saludable, l'estil 'beauty'. Moltes de les actrius que van desfilar per la catifa vermella van apostar per arriscar-se amb vestits extremats però no transgredir amb el maquillatge.Anar massa carregades hagués pogut espatllar un look espectacular. Un exemple clau va ser el de una de les triomfadores de la nit, Margot Robbie, un rostre natural i lluminós que va destacar a la festa més internacional de celebrities.Un altre cas és el de Allison Willianm amb naturalitat i senzillesa en contrast amb el seu vestit espectacular disseny de Armani Privé - triada com una de les millors vestides de la gala-. L'actriu va optar per un maquillatge natural però un vestit en color nude amb detalls d'aplicacions de cristall, brillants en el cos del vestit.Altres actrius que van apostar per l'estil beauty de naturalitat i senzillesa van ser:El maquillatge beauty el podem fer servir per pràcticament a diari només cal tenir en compte alguns aspectes que us descobrim des del Diari Més.Les claus d'aquest maquillatge són:L'hivern convida a maquillar-se més que a l'estiu i fem servir bases que cobreixen més. Per aquest estil és millor no abusar de la base. Fer servir productes més lleugers que no tapin completament el por de la pell. Busquem una base de maquillatge que unifiqui el to i esborri suaument les imperfeccions però sense fer desaparèixer completament els trets característics de la teva pell com poden ser les peques.Els il·luminadors són un element imprescindibles, cap maquillador professional renuncia a fer-ne ús. Aporta llum a les zones d'ombra. Té la virtut de cridar l'atenció sobre els trets més afavoridors de cada rostre: al voltant dels ulls, a la part alta dels pòmuls i damunt del llavi superior. És clau per fer un acabat més polit i professional en aquest estil natural. És el producte que necessites per aconseguir un extra de glow. Els il·luminadors no són correctors; evita utilitzar-los com a producte de camuflatge sobre imperfeccions, ja que, a causa de la seva poder accentuador, només aconseguiràs ressaltar-losAplica-ho només a les zones que ho necessiten, és a dir, en els llagrimalls i al voltant del nas. Unta-ho amb lleugers cops per prevenir arrugues.Només necessites dos tons naturals d'ombres pels a ulls: una similar al teu to de pell, que aplicaràs en tota la parpella mòbil, estenent-la fins a l'os de la cella; una altra de color mitjà que donarà forma als teus ulls, aplica-la en el plec en forma de "V".Tens dos opcions en aquest punt. Optar per un look una mica més dramàtic, amb negre intens, volum i longitud, o bé per un acabat més natural, buscant pestanyes més fines i pentinades. L'elecció canvia l'efecte dels ulls. La màscara serà el producte que determini el resultat final.Un toc de coloret sense ser excessiu donarà una sensació de rostre saludable. Aplica-ho al centre de les teves galtes en sentit ascendent cap als teus pòmuls i recorda no passar-te amb la quantitat de producte que agafes amb la brotxa per evitar un acabat antinatural.Fer servir un to que s'assemblin el màxim possible al color base del llavi. Fes servir un labial que aporti cremositat, hidratació i un toc nomes de color.Val la pena aturar-se en aquest punt. La forma i pentinat de les celles, juntament amb l'il·luminador, marcaran la diferència entre un look treballat i natural i un que passa més desapercebut. Als Òscars, es va veure clar, les celles molt naturals (no excessivament estretes) però pentinades i marcades per acabar d'enquadrar el rostre. Avui la tendència és respectar la forma natural de les celles, però sempre amb un arc definit per aixecar i obrir la mirada. L'important és que cada dona trobi la seva pròpia cella perfecta.