Combinar les converse sense complexos per triomfar

Descobreix el color de moda d'aquesta sabata icònica per 2018

Actualitzada 27/02/2018 a les 10:24

El color de moda per 2018

Lluny queda ja el seu origen vinculat al món del bàsquet, aquestes esportives nascudes el 1908, còmodes i assequibles en comparació amb altres complements, han deixat d'estar limitades a looks esportius o informals i ara trepitgen amb seguretat i sense complexos catifes vermelles i les altes esferes de la moda.La combinació, sí, és arriscada però si apostes per ell, has de saber que no deixaràs indiferent a ningú. Cal combinar-les sense complexos, és així com ho fan aquelles celebrities que aposten per aquesta icònica sabata. Són dones amb personalitats trencadores que no tenen por a portar un vestit glamurós i portar sabates esportives. Val a dir que van ser els homes els primers que van apostar per combinar un look formal per exemple de d'esmòquing amb aquestes sabates esportives. Les dones ara també ho fan i si han guanyat en alguna cosa, és en comoditat.Millie Bobby Brown va vestir Converse a la catifa vermella de SAG Awards 2018, La protagonista de Stranger Things. És cert que aquesta jove actriu només té 13 anys però ja marca tendència.No només ella s'ha atrevit a realitzar aquesta combinació d'extrems sinó que també altres celebrities com Kaley Cuocco (The Big Bang Theory) o Kristen Stewart (protagonista de les cinc pel·lícules de la saga Crepuscle).I una de les influencers més conegudes Dulceida també les combina de manera habitual amb models casual però també més formals.Si tenen bo una cosa les converse són la seva gran varietat de colors i estampats. Així i tot, aquest any guanya la senzillesa del color blanc tal com apunten diferents revistes de moda i bloguers. El consell és que si vols una aposta segura, triïs en color blanc i de canya baixa. Aporten llum i si són de canya baixa estilitzaran la cama creant un outfits femení, transgressor que et pot servir per una festa o fins i tot una boda.