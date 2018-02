Celebrities com Rihana, Kendall Jenner, Kim Kardashian i Selena Gomez, no han volgut resistir-se a aquest article que abans era sinònim de mal gust

Actualitzada 16/02/2018 a les 13:29

No hi ha dubte. La tendència que apuntava maneres a finals de 2017 ha arribat per quedar-s'hi. Les fashionistes de Nova York ja no ho amaguen. Un complement que horroritza i fascina a parts iguals i que divideix a les famoses en dos bàndols. Es tracta dels botins de color blanc que fa uns anys estaven tan lluny de ser tendència com les plataformes.Ara han pres els carrers del llocs on la moda va per endavant com és el cas de Nova York on ja es poden veure trepitjant l'asfalt combinats de moltes maneres. Celebrities com Rihana, Kendall Jenner, Kim Kardashian i Selena Gomez, no han volgut resistir-se a la sabata de moda que abans era sinònim de mal gust i convertir-la en una de les darreres tendències per vestir els peus. Els blogs i les xarxes socials estan plenes de propostes per poder combinar-los amb pantalons, vestits, shorts o faldilles.Segons apunta, el blog de moda Trendencias, la inspiració és de Balenciaga. Tanmateix no només el dissenyador vasc va apostar per ells , va ser a finals dels 90 quan totes les dones (que ja havíem nascut) van passar a tenir-ne uns al sabater. El blanc, ens resistim o no, s'estendrà també a altres sabates, i no només per anar camí a l'altar sinó per trepitjar carrer.