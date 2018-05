Deliciosos gelats de xocolata casolans

Una bona opció és afegir trossets de fruites a l'interior, escollint les fruites de temporada: préssec, albercoc, maduixes o plàtan

Ingredients

Com s'elabora

Els gelats són uns dels plaers del bon temps. Amb la calor és quan més ve de gust gaudir d’aquest dolç que també pot ser molt nutritiu. Si el volem fer més saludable o bé més apte pels infants, per exemple amb menys sucre, aquesta senzilla recepta serà de molta utilitat. Ens permetrà, a més, adaptar aquestes postres al nostre gust.150 ml llet sencera2 cullerades de farina de blat (maicena)310 g nata líquida per muntar1/2 cullaradeta de sal30 g cacau en pols90 g sucre blanc30 g xocolata negra picada1 cullaradeta de vainilla líquidaDiluïm a poc a poc la farina de blat (maicena) en la llet sencera, barregem bé i deixem reposar. També podem fer servir llets vegetals.En un cassó a foc suau removem la nata, la sal, el cacau i el sucre.Quan comenci a bullir baixem el foc i afegim, sense deixar de batre, la preparació de la llet amb la maicena.Quan la barreja comenci a ser més espessa retirem del foc i afegim la xocolata negra picada i la vainilla.Provem la barreja per ajustar al gust el sabor. Si el cacau soluble tingués sucre no agregaríem més sucre, però si hem utilitzat cacau pur llavors sí que podríem d'afegir sucre (o edulcorant) al gust fins a aconseguir el sabor desitjat.Deixem refredar una mica i posem el líquid en els motlles de gelat amb forma de pol (sino sempre es poden fer servir petits gotets de plàstic) i afegim el palet de fusta. Congelem durant una nit sencera, unes 10 hores, perquè endureixi bé i ja es poden menjar.Una bona opció és afegir trossets ben petits de fruites a l'interior, escollint les fruites de temprada: préssec, albercoc, maduixes o plàtan.