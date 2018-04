Falàfel i hummus: un plat equilibrat amb sabors orientals

És un plat nutritiu, barat i sorprenentment fàcil de fer

El falàfel és una de les receptes més populars que ens podem trobar dins del receptari de l'Orient Mijà i avui dia és una de les elaboracions que més es fan d'aquesta cuina a tot el món. És una croqueta de cigrons típica de la cuina oriental. Tradicionalment se serveix amb salsa de iogurt o de tahina, en pa de pita o com a entrant. És un plat nutritiu, barat i sorprenentment fàcil de fer. L'hummus és un complement ideal per aquest plat, que si tenim tots els ingredients, es pot fer en cinc minuts.125 g cigrons secs remullats una nit amb aigua75 g cigrons cuits (en conserva)50 g de ceba1 gra d’all1 cullerada sopera julivert i coriandre fresc1 cullerada de cafè de comíun polsim de pebre vermell dolçOli d’oliva verge extraFarina sense glutenVerdures vàries (tomàquet, carabassó, ceba…)LlimonaSal, pebreCal escórrer els cigrons remullats, barrejar els cigrons cuits i triturar-los en un got americà o batedora elèctrica. És recomanable que la pasta no quedi excessivament triturada.Es pela i trinxa la ceba i l’all.Es barreja la pasta de cigrons amb la ceba, l’all i les espècies. Poseu-ho a punt de sal i pebre.Es guarda i es deixa reposar a la nevera un mínim d’una hora.Per fer l’amanida d’acompanyament, cal rentar i trossejar la verdura i amanir-la amb sal, oli i suc de llimona.Es treu la pasta de cigrons de la nevera i es fan porcions d’uns 20 g amb les mans i els enfarineu una mica.En un cassó amb oli calent, es van fregint els falàfels fins que estiguin daurats.Cal treure l'excès d'oli al damunt d’un paper absorbent i es serveixen calents amb l’amanida al costat.400 g de cigrons cuits2 grans d’all3 cullerades soperes de tahini o pasta de sèsamComí al gust4 cullerades de suc de llimona3 cullerades soperes d’oli d’oliva vergeSal i pebreBastonets de pa o trossets de pastanaga cruaEls cigrons són importants però el que marcarà la diferència per tal que no sigui un simple puré és el tahini i també la llimona.Primer, cal passar els cigrons per la batedora fins obtenir una pasta homogènia.Afegir el tahini, els grans d'all pelats i picats, el suc de llimona, el comí, l'oli d’oliva i salpebrar al gust.Barrejar entre 3 i 5 minuts fins que quedi una consistència suau.Presentar-la amb els bastonets de pa o, en versió més light, trossets de pastanaga crua tallada en forma de palet.