Lasanya morada amb col llombarda i formatge

Una recepta per incorporar aquest aliment tan saludable a la nostra dieta

Actualitzada 20/04/2018 a les 11:36

Ingredients per a 4 persones

Elaboració

Aquest plat pot esdevenir un primer plat molt elegant, ric en hidrats de carboni. La llombarda és un aliment molt saludable que sovint no sabem com incorporar a la nostra dieta. Té un color lila per la presència d'un pigment anomenat antocianina. I presenta un sabor lleugerament dolç molt saboròs. Conté quantitats importants de fibra, minerals, vitamines i antioxidants, per les hortalisses i l’oli d’oliva que incorpora.12 fulls de pasta de lasanya1 col llombarda1 ceba grossa4 grans d’all1 kg de tomàquets madurs50 g de formatge ratllat4 cullerades soperes d’oli d’oliva1 pessic de nou moscada1 pessic de comí mòltsal iodada i pebreEs posa a coure la pasta amb aigua abundant.Quan és cuita, es retira, s’escorre i s’estén damunt d’un drap net.Es tallen els tomàquets a trossos petits i es posen a coure en un cassó amb 2 cullerades soperes d’oli i una mica de sal.Passats uns 20 minuts, es retira del foc i es passa pel passapuré, per obtenir una salsa de tomàquet homogènia.En una cassola se sofregeix la ceba pelada i tallada fina amb l’oli durant uns 5 minuts.S’hi afegeix la col neta i tallada fina i els alls pelats i picats.Es condimenta amb sal, pebre, comí i nou moscada, i es cou fins que la col sigui tova, durant uns 15-20 minuts.S’unta una plata que pugui anar al forn amb oli, i s’hi col·loca una base de làmines de pasta, al damunt una capa amb el farcit de col, i s’alternen capes fins que s’acaba amb una de pasta.Es cobreix tot amb la salsa de tomàquet i, al damunt, s’hi posa el formatge ratllat.Es gratina al forn fins que s’enrosseixi.Les espècies li confereixen un toc mediterrani interessant. Per aconseguir un àpat equilibrat des del punt de vista nutricional, caldria un segon plat ric en proteïnes però poc energètic, ja que el primer plat és força calòric.