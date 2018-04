Pastissets de peix i patata

Un plat equilibrat i saludable que no decebrà a grans ni petits

Aquest és un plat que agrada a grans i petits. És saludable i fàcil de fer i pot ser una manera molt adeqüada i natural que els més petits mengin peix si no els hi agrada gaire.800 g de patates farinoses400 g de lluç1 llimona1 gra d’all2 cullerades soperes de julivert fresc picat i/o coriandreSal iodada i pebreEs pelen les patates, es netegen i es tallen a daus grossos. Es posen a coure amb aigua freda i sal fins que s’han estovat. Una vegada cuites, s’escorren bé i es passen pel passapuré. Seguidament, es cou el peix al vapor durant uns 8-10 minuts. Es treu la pell i les espines i s’esmicola.Quan el puré ja està fet, s’hi barreja el suc de la llimona, el julivert i l’all picats, el peix, sal i pebre.Un cop s’ha refredat i, amb les mans una mica humides, es van fent els pastissets.Es couen en la paella antiadherent amb molt poc oli fins que agafin color o es fan al forn.Es pot fer servir altra peix preferiblement blanc però també el salmó és adient per aquest plat. Podem afegir espècies al nostre gust al puré abans de fregir els pastissets. Una altra opció pot ser acompanyar-los d’una salsa de tomàquet, pastanaga i carbassó.El lluç és un peix blanc de sabor suau i textura delicada, per la qual cosa combina bé amb altres aliments de sabor més pronunciat. Aporta proteïnes de bona qualitat i poc greix, i és un aliment molt digerible.Les patates aporten energia, que depèn de la quantitat que se’n consumeixi i de la forma de cocció. En aquesta recepta, les patates són l’ingredient principal i el que marcarà en gran mesura el valor nutritiu del plat.