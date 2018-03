Recepta fàcil per fer bunyols de quaresma

Cal tenir en compte que requerirà un temps extra per aconseguir que la massa creixi abans de posar-la al forn

Els bunyols de l'Empordà són una de les receptes dolces més tradicionals de la Setmana Santa que podem fer a casa. Els seus ingredients principals són farina (de força perquè creixi), llet i ou, sense oblidar el llevat fresc.Per preparar aquests bunyols de l'Empordà només necessitem uns quants ingredients que trobarem fàcilment a casa o al supermercat. Un aspecte important a considerar és que la massa ha de reposar fins a créixer, així que convé començar a preparar-los almenys tres hores abans. Mentre la massa creix podrem aprofitar per anar preparant la resta de plats.400 g. de farina de força10 g. de llevat fresc5 g. de llavors de anís1 ou55 g. de sucreRalladura de mitja llimona150 ml. de llet sencera temperada / llet de soja100 ml de licor de anís75 ml. d'aiguaUna mica de salSucre blan per arrebossarPosem la farina en un bol o un bol gran. Esmicolem el llevat amb els dits, sobre la farina.Barregem bé amb l'ajuda d'una vareta manual, assegurant-nos que no queden grumolls.Afegim el anís en gra, el sucre i una mica de sal.En un altre bol, batem 30 ml. d'anís amb la llet i l'ou.Incorporem el líquid batut a la farina.Comencem barrejant amb una espàtula o una cullera de fusta i acabem pastant amb les mans. Seguim fins a tenir una mescla homogènia i elàstica.Empastifem un bol amb oli d'oliva i posem la massa amb l'ajuda d'una espàtula. Tapem amb un drap sec i deixem que creixi durant una hora i mitja o fins que la seva grandària s'hagi multiplicat per dues.Fem petites boles de massa amb els dits i les col·loquem sobre una safata untada amb oli o tapada amb una fulla de silicona. Cobrim les boles amb un drap sec i deixem que fermentin una hora més.Posem a escalfar a foc mitjà una paella amb abundant oli neutre (de girasol o d'oliva suau) perquè no li aporti més sabor a la massa.Fem un forat en cada bola amb l'ajuda dels dits i fregim els bunyols per tots dos costats.La dificultat d'aquestes postres està en la temperatura de l'oli. Ja que si està poc calent la massa cau al fons i ha de procurar-se que es mantingui a flotació. Però si està massa calent es forma un embolcall sec al voltant del bunyol que impedeix que aquest creixi.Els bunyols de vent poden ser farcits amb dolços de crema, o xocolata. És difícil que algú pugui resistir-se a aquestes tradicionals postres casolanes.