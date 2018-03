Galetes saludables per reaprofitar els cereals restants

Una recepta molt fàcil i ràpida per fer galetes casolanes amb fibra

Tots aquells que esmorzen cereals al matí saben que queda una part al final de la caixa que no aprofitem perquè és massa fina i sembla que siguin només les restes del producte. Una bona opció per reaprofitar el cereal és fer galetes que podrem fer servir per acompanyar el té o el café. Des del Diari Més, us fem aquesta proposta de galetes casolanes.Ingredients:- 150 gr. de cereals (millor integrals o amb fibra).- 200 gr. de farina- 100 gr. de sucre- 120 gr. de mantega o margarina- 125 gr. de raïms passes/ nous/ pepites de xocolata per fondre- 2 ous- ½ culleradeta de vainilla1. Cal pre-escalfar el forn a 180º.2. Per començar estovem la margarina o mantega fins a fer-la tova, donat amb el fred del frigorífic és més difícil treballar-la.3. Triturem els cereals en cas que siguin trossos encara bastant grans. Tot i que va en funció de les preferències personals si volem trobar-nos trossos més grans a la galeta. És més fàcil, però, treballar la massa si els cereals estan triturats més finets.4. A continuació afegim els cereals i barregem bé els ingredients.5. Després de barrejar la mantega i cereals afegim la farina i removem. Incorporem els dos ous batuts prèviament i notarem que la pasta va compactant-se i fent-se més fàcil de manipular.6. Afegirem 1/2 culleradeta d'estracte de vainilla. També una bona opció és substituir la vainilla per la canyella.7. A partir d'aquí, podem personalitzar la galeta amb el que més ens agradi més. Podem afegir les passes, les nous o bé les pepites de xocolata per fondre de rebosteria. També podem fer servir fruits vermells deshidratats.8. Una vegada tinguem la massa procedirem a donar forma a les galetes. Les modelarem a mà i les aplanarem amb una cullera, xafant-les fins que tinguin una forma circular però no excessivament fines.9. Les introduïm al forn durant 15 minuts a 180º. Les galetes quedaran seques per fora però no massa fetes per dins, així quan es refredin i s'assequin estaran prou tendres.