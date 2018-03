Pastís de pastanaga: senzilla i deliciosa recepta

El seu sabor és suau amb un lleuger sabor a pastanaga i canyella que es complementa a la perfecció amb els trossos de nous que trobes a cada mos

El seu sabor és suau, és esponjosa, amb un lleuger sabor a pastanaga i canyella que es complementa a la perfecció amb els trossos de nous que trobes a cada mos. Des del Diari Més et proposem aquesta recepta dolça i fàcil.4 ous150 g. de sucre150 g. de pastanaga75 g. d'oli de girasol150 g. de farina1 cullaradeta de llevatun polsim de sal1 cullaradeta de canyella en pols50 g. de nous trossejadesUna terrina de formatge cremós125 g. de sucre glaçe50 g. de mantega1 cullaradeta de vainilla.-Per començar, pela i ratlla la pastanaga.-A continuació, bat els ous juntament amb el sucre fins que tinguin punt de relleu.-Afegeix la pastanaga i l'oli.-Poc a poc, incorpora la farina, al mateix temps que poses el llevat, la sal i la canyella.-L'últim que has d'afegir a la massa són les nous.-En un motlle, prèviament engreixat i enfarinat, col·loca la massa al forn a 160ºC durant uns 40 minuts. Després, treu-la i deixa-la refredar.-El glacejat amb el qual pots emplenar i/o cobrir el pastís de pastanaga s'elabora en dos senzills passos. Per començar, deixa la mantega en un lloc temperat fins que tingui una textura tova. Barreja tots els ingredients: el formatge, el sucre, la mantega i la vainilla fins a tenir una crema homogènia i no excessivament líquida.-A l'hora de fer la presentació, talla per la meitat el pastís i cobreix l'interior amb una capa fina de glacejat. Cobreix la resta amb aquest sucre que has preparat i estarà llest per presentar i assaborir.La versió vegana pot substituir el formatge cremós de llet per formatge vegà i la mantega per margarina de soja.