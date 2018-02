Recepta per fer unes croquetes com les de l'àvia

Un aspecte important que diferenciarà una bona croqueta d’una altra que no ens aporti res són els ingredients

Actualitzada 16/02/2018 a les 12:59

La croqueta és un menjar que forma part de la nostra dieta com alguna cosa molt comú i habitual. Tanmateix no és tan fàcil trobar croquetes realment bones. No tothom en sap fer i molt menys les congelades són igual que les casolanes. En realitat, una croqueta, tant pot protegir un producte de qualitat com amagar un de rebuig. Les bones croquetes són cruixents a la superfície i suaus i fundents per dins.La preparació de les croquetes de pollastre4 pits de pollastre100 grams de mantega100 grams de farina2 ous1 litre de lletSurtJulivertPer arrebossar: farina, ou batut i pa ralladoPer començar la recepta de croquetes de pollastre has de trossejar el pollastre en trossets molt petits.En una paella posa la mantega, el pollastre trossejat i deixa coure-ho.Quan aquest bullit, afegeix la farina i barreja-ho tot.Afegeix la llet poc a poc i sense deixar de remoure.Afegeix l'ou cuit i julivert, tot trossejat en trossos petitons.Afegeix una mica de sal i pebre al gust.Deixa refredar la massa de les croquetes de pollastre.Quan la massa per a les croquetes estigui ja freda fes les boles per a les croquetes.Pansa les boles per la farina, després per l'ou i finalment pel pa ratllat para arrebossar les croquetes de pollastre.10Posa les croquetes de pollastre en la paella per fregir-les. Assegura't que l'oli de la paella estigui ben calenta.La recomanació és fregir-les en abundant oli calent, fins que quedin daurades. Podem posar un paper sota les croquetes per absorbir l'oli sobrant.Un aspecte important que diferenciarà una bona croqueta d’una altra que no ens aporti res són els ingredients. Han de ser de bona qualitat. La quantitat de farina a utilitzar és important per obtenir una bona cremositat. ampoc cal escatimar el producte principal: si són de pernil, que tinguin pernil, si son de ceps o verdures que el contingut sigui notable.