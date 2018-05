Descobrir les construccions de pedra seca a la Ruta de la Capona

Un recorregut de 2 km entre camps de conreu i boscos que es pot fer amb nens petits

Actualitzada 03/05/2018 a les 11:11

Aquesta ruta permet fer un sorprenent recorregut apte per a totes les edats de gairebé 2 Km entre camps de conreu i boscos, tot descobrint les construccions de pedra seca més rellevants d’aquest indret de l’Alt Camp. Una activitat que és possible fer amb nens perquè el recorregut és prou accessible. També podeu compartir un escenari natural com són els aiguamolls que estan molt a prop, únics a la comarca. Aquesta ruta es pot fer tot l'any però resulta especialment vistós fer-ho a la primavera amb els ametllers florits.La Ruta de la Capona és un itinerari de descoberta del ric patrimoni de pedra seca. Una ruta que es va inaugurar el 2003 i que s’ha convertit en un referent. El 2005, va ser reconeguda amb el Premi Turisme Interior de la Costa Daurada i, el 2003, amb el premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural de l’Institut d’Estudis Vallencs.Aquesta ruta de la pedra seca és coneguda com ruta de la Capona perquè gairebé la meitat de les construccions que la configuren es troben dins la finca de la Capona, una de les finques més conegudes i grans del terme, d’unes trenta-tres hectàrees d’extensió. La finca era un gran productor de vi per tota la comarca i més enllà.Aquesta arquitectura tan rural i popular connecta molt amb el visitant, amb els seus orígens, perquè tots tenim arrels en el camp, en la pagesia. Aquesta és una pedra aspra sense polir, una pedra humil i envellida nascuda de la mateixa terra, i de la qual segueix ben a prop amb el noble destí que se li ha reservat.L’itinerari comença a l'espai del pàrquing habilitat en un petit bosc on s'uneixen el camí del Corral del Fortuny amb el camí dels Muntanyesos. Hi ha un panell informatiu de la ruta que indica l'itinerari.Al llarg del recorregut trobem barraques, cossiols, arneres, marges, amagatalls,.... Destaca el Cossiol del Soleta, una construcció destinada a l’aprofitament de l’aigua de la pluja, del tot singular per la seva originalitat i bellesa. Està situat al peu del Camí dels Muntanyesos, utilitzat per pagesos, llenyataires i pastors.L’itinerari és molt planer i apte per a tothom. Alguns del seus trams coincideixen amb el GR Ruta del Cister. Més informació, aquí