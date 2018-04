Un entorn captivador a la Mussara: els avencs de la Febró

Les muntanyes de la Costa Daurada són un tresor a descobrir al Baix Camp

Actualitzada 19/04/2018 a les 10:04

Recorregut des de la Mussara

Les muntanyes de la Costa Daurada són un tresor ubicat al Baix Camp. La primavera és una bona època per descobrir aquest captivador entorn. La Febró és un dels pobles més alts de la comarca (753 m). Està envoltada pel massís dels Motllats i altres serres que confereixen al poble un entorn fantàstic gràcies als seus relleus calcaris amb grans cingleres, avencs i coves. Al municipi hi ha molts racons de gran bellesa per visitar, sobretot pels amants del senderisme i les sensacions del contacte directe amb la natura.Tanmateix, ens detenim en un lloc veritablement espectacular: els avencs de la Febró. Aquesta ruta que es pot consultar detenidament al Patronat Comarcal de Turisme Muntanyes de la Costa Daurada (Baix Camp) pot fer-se en família però cal anar adequadament preparat amb roba còmoda i de senderisme. L'excursió es pot fer amb infants tot i que la baixada a l’avenc és potser una mica complicada, però passat el tram més difícil, val la pena.Els avencs de la Febró estan formats per una esquerda oberta a la cinglera de la Mussara. N'hi ha tres de principals. La primera, l’esquerda Gran, és la més ampla i curta però està aïllada de les altres. La que es pot visitar és la tercera i més allunyada del cingle, amb una galeria principal de gairebé 300 m de llargada, uns 30 de fondària, i de 6 a 8 m d’amplada.Al seu interior hi ha la cova Gran, la cova Petita i tres avencs. La cova Gran té un recorregut de 254 m i 39 de fondària i és una atractiva i fàcil descoberta per introduir-se en l’exploració espeleològica. Aquesta esquerda comunica amb la segona i amb uns trams laberíntics; tot el conjunt supera els 1.800 m.Per arribar als avencs des del refugi de la Mussara sortim pel senderó que porta a la carretera. Seguim la carretera a la dreta pel seu marge dret un parell de minuts fins a la cruïlla amb la carretera de Reus a la Febró. Creuant la carretera i just davant s’enfila –en direcció nord– una pista ampla que ben aviat deixa un dipòsit a la dreta i es converteix en un sender més estret. Quan fa un quart que caminem trobem una cruïlla i un primer camí a l’esquerra que porta fins al pla de l’Agustenc.Si el descartem i continuem pel sender direcció nord, arribem a una altra cruïlla amb una pista més ampla (el GR7) que a l’esquerra ens porta en deu minuts fins a l’esmentat pla de l’Agustenc. Agafem la pista de la dreta (senyals de PRC 87), la qual comença a baixar en direcció nord. Després d’un doble revolt molt marcat surt un camí amb senyals de PR en direcció nord, que en un agradable passeig entre el bosc, ens porta directe a l’accés de l’esquerda visitable dels avencs de la Febró.No podem deixar de visitar la cova Gran que té un recorregut de 254 metres i 39 de fondària. La cova té unes boniques formacions, tot i que moltes de les seves estalactites foren espoliades i arrancades per decorar jardins de particulars.Els interessats en ampliar la informació d'aquest entorn poden consultar la web de Muntanyes de la Costa Daurada.