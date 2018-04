La Badia dels Alfacs, un dels espais més singulars del Parc Natural del Delta de l'Ebre

Una de les excursions que es pot fer des de la Badia dels Alfacs és a les Illes Columbretes

Descobrir el Delta de l'Ebre

L’ampla Badia dels Alfacs, abrigada per la Península de la Banya, és un dels espais més singulars del Parc Natural del Delta de l’Ebre, un racó tranquil que destaca pels seus valors ambientals, històrics, culturals i també gastronòmics. La badia forma una extensa platja salvatge, la del Trabucador, i set platges urbanes, dos de les quals, la del Garbí i la de les Delícies, gaudeixen de la distinció de bandera blava que atorga la Unió Europea per la qualitat de les aigües.La platja del Trabucador és un apèndix de 6,5 quilòmetres de longitud que s'endinsa en el mar fins a la Punta de la Banya. Es tracta d'un esplèndid exemple de platja salvatge, un autèntic refugi de tranquil·litat per al visitant.En aquesta proposta que us fem avui des del Diari Més, hi ha activitats per totes les edats i gustos: Navegar amb barca de pescadors, practicar vela, fotografiar els ocells degustar el marisc, passejar per la zona...són algunes de les activitats que s’hi poden desenvolupar. Des del moll d’embarcacions turístiques de Sant Carles de la Ràpita, parteixen algunes de les rutes marítimes que permeten conèixer el port natural, el més gran d’Europa. Hi ha l'opció d'embarcar en creuers turístics amb les tradicionals golondrines per la badia dels Alfacs i el Delta de l'Ebre. També es lloguen embarcacions amb patró per tal de realitzar rutes guiades per la badia.Una de les excursions que es pot fer des de la Badia dels Alfacs és a les Illes Columbretes: un arxipèlag que constitueix una reserva natural. Estan formades per una sèrie d'illots d'origen volcànic reunits en quatre grups, anomenats l'illa Grossa, la Ferrera, la Foradada i el Carallot. Ocupen una suerfície total de 19 hectàrees i totes elles presenten nombrosos cràters i xemeneies volcàniques.Una altra opció diferent que podem trobar per aquesta zona és El Xiringuito de la Costa que es troba situal al bell mig del mar, just a la Punta de la Banya del Delta de l'Ebre. Només es pot arribar per mar, contractant alguna embarcació o amb les embarcacions golondrines. El xiringuito està sostingut a força de puntals de fusta sobre les sorres i sediments aportats pel riu Ebre durant milers d'anys. Uns gronxadors que oscil·len sobre l'aigua, una hamaca per balancejar-te a ran de mar i una piscina on els nens gaudiran. Cal consultar els seus horaris d'apertura durant aquest mes d'abril.El Delta de l’Ebre constitueix l’hàbitat aquàtic més extens de Catalunya i presenta una rica diversitat d'ambients. Riu, mar, badies, platges, dunes, salobrars, bosc de ribera, llacunes costaneres, illes fluvials i ullals conformen el seu paisatge natural, i, juntament amb els arrossars, acullen una gran diversitat d'organismes (ocells, peixos, rèptils, amfibis, invertebrats...) adaptats als diferents hàbitats.