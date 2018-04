Un preciós recorregut per l'espai natural de Els Muntanyans a Torredembarra

El seu principal valor és el de conservar ecosistemes ja desapareguts a pràcticament tota la costa catalana

05/04/2018 a les 09:01

Els Muntanyans és un espai natural de Torredembarra circumscrit a l'àrea protegida Platja de Torredembarra i Creixell. L'excursió que proposem des del Diari Més és apta per fer-la amb infants.L’espai natural de Els Muntanyans té 62 hectàrees i el creuen passarel·les i camins perfectes per anar a peu o amb bicicleta en família. Amb paciència i també silenci i respecte, es poden observar molts aimals: ànecs coll-verd, sargantanes cua-roja o fins i tot flamencs.La platja de set quilòmetres –entre Creixell i Roda de Berà- que protegeix els Muntanyans és un passeig marítim natural com n’hi ha pocs. El seu principal valor és el de conservar ecosistemes (dunes i maresmes sobretot) ja desapareguts a pràcticament tota la costa catalana.El punt de partida per l'itinerari és Cal Bofill, un antic xalet envoltat de palmeres i situat al final del Passeig Marítim, que va ser construït a principis del S. XX per una de les primeres famílies d'estiuejants de Torredembarra. Al seu interior hi ha el Centre d’Activitats Mediambientals i també un espai d’informació sobre els Muntanyans.Des de Cal Bofill, travessarem la pista esportiva que hi ha al costat, i ens dirigirem cap al carrer de Joaquim Costa, paral·lel a la via del tren. Al cantó de mar, ens trobarem amb la Rasa, una petita riera de desguàs d’aigües de terra endins (aigües continentals) que, quan plou, s’omple i desemboca al mar.Continuem caminant en direcció al Pont de Clarà, i just en acabar el carrer ens trobarem amb Cal Freu, un antic Centre d’Informació. Al mur del Club Marítim hi ha pintada una enorme sargantana cua-roja, típica dels Muntanyans, i un plànol del litoral de la nostra costa, des d’Altafulla fins a Roda de Berà.Deixarem el carrer i continuarem caminant per passar per sota del pont de Clarà i arribar a l’esplanada que dona entrada a l’espai protegit.Al costat de la via del tren trobarem l’entrada d’un senderó verd que voreja les llacunes. Una passejada agradable per aquest petit camí ens portarà fins al primer pont de fusta que comunica les entrades dels càmpings Relax Sol i Clarà amb la platja. Tot travessant el pont fins arribar a la sorra, podrem veure els diferents ambients que caracteritzen l’espai protegit: maresma amb canyís i salicòrnia, jonqueres i finalment, les dunes.Tornarem al costat de la via del tren per resseguir el caminet que ens portarà fins el segon pont i l’entrada del càmping La Noria. Aquí s’acaba el camí. Des d’aquest segon pont, mirant cap a la urbanització Clarà Mar (mirant al mar, a l’esquerra), tenim una vista privilegiada de l’espai amb l’ecosistema típic dels estanys litorals, i la zona més salvatge dels Muntanyans. Des del Muntanyans iniciarem el camí de tornada cap a Cal Bofill.Des de Turisme de Torredembarra ens faciliten una guia d'itineraris que es poden realitzar en aquest entorn. A més, ofereixen visites guiades gratuïtes: cada primer diumenge de mes a les 10 del matí, surten de Cal Bofill (Centre d'Activitats Mediambientals).