Descobrir un espectacular salt d'aigua tocant Farena: el Toll de l'Olla

És una excursió de dificultat moderada que es pot fer amb nens de més de quatre anys

Actualitzada 28/03/2018 a les 09:59

Si el temps acompanya, aquesta ruta és ideal per fer en família. No té una dificultat excessiva i es contempla per nens a partir de quatre anys. La vall del riu Brugent on transcorre aquesta excursió, s'ubica en un dels extrems de les muntanyes de Prades. A prop del poble de Farena, al municipi de Mont-ral i a la comarca de l'Alt Camp el seu curs fluvial forma diferents gorgues que s'obren pas entre roques com el bonic salt anomenat com el Toll de l'Olla.Aquesta excursió comença sortint del poble de Farena per un sender senyalitza't que porta al riu Brugent i a l'espectacular Toll de l'Olla. Si volem, podem començar visitant Farena, un petit poble de carrers empedrats que compta amb una església romànica de Sant Andreu, del segle XII.Arribarem a la plaça del poble i una vegada allí sortirem per un carrer estret que surt a la dreta i seguirem 1 km més aproximadament fins a arribar a una corba on posa prohibit el pas i un cartell en direcció a Mas d'en Toni. Aquí podem deixar el cotxe aparcat però cal tenir en compte que és un espai petit i només hi caben uns pocs cotxes.Comencem a caminar per la pista forestal entre alzines i pins, endinsant-nos en un bosc humit. Seguim per la pista en direcció a Mas d'en Toni. En arribar a una esplanada veurem un camí estret a la dreta que va al riu, l'agafem i baixem fins a una nova esplanada des de la qual es veu el riu, seguirem la sendera fins a arribar al Toll de l'Olla. El salt té uns 15 metres d'alçada, i que esdevé un oasi a les Muntanyes de Prades.El toll de l'Olla no està senyalitzat, però és fàcil de trobar gràcies a les fites que senyalen la direcció a Mas d'en Toni.Des de Wikiloc es pot consultar aquesta ruta.