Descobreix l'últim far construït al segle XX des d'on admirar la Costa Daurada

Actualitzada 22/03/2018 a les 09:25

Des del Diari Més us fem una proposta per aquesta Setmana Santa, dies en els quals s'iniciaran les visites guiades al Far de Torredembarra d'enguany. Es podrà visitar del 30 de març al 1 d'abril. Les visites guiades de Turisme preveu que es realitzin en horari de matí i tarda. Durant el matí l'horari serà a les 11h, 11.30h i 12h, mentre que a la tarda es faran a les 17h i les 17.30h.El far de Torredembarra s'ha convertit en una icona del municipi per la seva singularitat i la seva arquitectura, obra de Josep Llinàs i Carmona. Construït a final del segle passat, llueix la singularitat de ser l'últim far construït al segle XX i en el segon mil·lenni.També va ser el primer dels encesos al segle XXI i el tercer mil·lenni, ja que la seva inauguració va tenir lloc l'1 de gener de 2000 a les 00.00 hores.Durant l'any 2015 i 2016, més de 2.000 persones van pujar al Far de Torredembarra i van contemplar les magnífiques vistes de la Costa Daurada que es poden veure des d'allà.Els visitants que vulguin gaudir d'aquestes vistes han de pujar un total de 38 metres mitjançant 189 esglaons fins a arribar a la zona visitable del mirador, a 58 metres del mar.L'escala interior és metàl·lica i d'ull, amb un total de 217 graons, circumdant la torre i ascendint al ritme de l'escala, 48 metres practica- des en les arestes del cos van mostrant al visitant una perspectiva gradual de l'entorn que envolta al far.Els que tinguin ganes de caminar poden iniciar rutes per la costa a des del Far i continuant per Platja de Canyadell, Platja d'Altafulla, Altafulla, Castell de Tamarit, Platja de la Mora, Punta de la Mora, Bosc de la Marquesa, Platja Waikiki, Platja Llarga, Platja dels Capellans, Platja Savinosa, Preventori de la Savinosa, Platja de la Rabassada, Platja dels Cosis, Fortí de la Reina, Platja del Miracle, Port de Tarragona, El Serrallo i Tarragona. Des de Wikiloc és possible consultar aquesta ruta més detalladament.Les visites guiades al far tenen un preu de 3 euros de forma general i 1,5 euros els menors de 18 anys, els titulars del Carnet Jove o els majors de 65 anys. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web o trucant al telèfon de l'oficina de Turisme 977 644 580.