En aquest recorregut tindrem ocasió de descobrir el Mas dels Arcs i la Creu, un hospital de sang durant la guerra del Francès

Constantí –Pont del Diable

Pont del Diable – Tallafocs

Tallafocs - Sant Pere i Sant Pau

Sant Pere i Sant Pau – Santuari del Llorito

Llorito – Font de l'Oliva

Font de l'Oliva – Tarragona 2

Tarragona 2 – Constantí

Des del Diari Més us proposem un recorregut de dificultat moderada per aquest conjunt muntanyós format per turons. Els recorreguts per aquesta zona donen l’oportunitat de descobrir fonts amagades, barraques de pedra seca i diferents masos. També tindrem ocasió de descobrir el Mas dels Arcs i la Creu. Està actualment enrunat però va ser un hospital de sang durant la guerra del Francès. Després va passar a ser propietat dels germans Puig i Valls que van descobrir els cadàvers en llaurar la terra i el 1909 van aixecar la Creu al sud del mas, en honor a les víctimes del setge de 1811.Sortim pel carrer de la Coma i continuem quan s'acaba per un senderó fins a l'alçada de l'autopista. Girem a l'esquerra i baixem fins al camí asfaltat de Centcelles al Polígon Riu Clar. El travessem tot recte per passar l'autovia A-27 i tot recte fins la represa que ajuda a travessar el Francolí.La pista la prenem a la dreta fins al nivell que retrobem l'autopista amb un pont elevat i girem a l'esquerra per passar un túnel sota la N-240 (Tarragona a Valls) i arribem a l'aparcament del Pont del Diable.Entrem al recinte del Pont del Diable i, en cinquanta metres, girem a l'esquerra seguint la pista principal fins al Mas dels Arcs (conegut popularment com a Mas de l'Àngel, per l'estàtua que ens rep a l'arribada). El passem per la vora i prenem el camí més a l'esquerra dels tres que trobarem, fins a trobar el camí principal que portaria als Pallaresos. Als pocs metres, travessem el tallafocs i quan, més tard, el retrobem, el seguim durant cent metres més.La finca del Mas dels Arcs, va ser propietat dels germans Puig i Valls. Un dels germans, Rafael, fou un gran enginyer forestal reconegut. En realitat, els germans Puig i Valls, van crear un espai forestal amb moltes espècies i rajoles amb inscripcions que evoquen l’amor a la natura i que val la pena descobrir.Prenem el caminet a la dreta i la pista següent a la dreta. A la bifurcació posterior prenem la branca esquerra fins a un tallafocs. Seguim el tallafocs deu metres i descendim per un sender divertit fins a una cruïlla. Continuem per l'esquerra i pugem per un camí dur fins al Mas d'en Granell. Una altra trialera ens deixa a un túnel que travessa l'A-7. Prenem el camí ample i quan es bifurca prenem una altra pujada dura a l'esquerra fins a St. Pere i St. Pau.Travessem el nucli cap a la sortida a Pont d'Armentera. Vint metres després de la rotonda prenem el camí que puja a l'esquerra. Tot recte en dura pujada fins que torna a baixar sense massa complicacions fins a l'antiga carretera. Cent metres i, abans d'arribar a la nova carretera, prenem un senderó que va baixant serpentejant fins a un túnel que travessa la carretera. Seguim el caminet fins que s'obre i bifurca. Prenem esquerra i esquerra i ja, sense desviar-nos, arribarem al Santuari del Llorito.Arribem a l'entrada del Santuari i, travessant la carretera, prenem una pista durant trenta metres, deixant un senderó a la dreta i triant el següent que baixa fins a unes muntanyetes de terra i una pista. Llavors, la travessem i amb un salt prenem una pista barrada al trànsit rodat. Prenem un desviament a la dreta encara per pista fins a un senderó a la dreta amb pintura quasi esborrada pel temps. Baixem vertiginosament fins a retrobar la pista i baixem fins al cementiri. Passem al costat de l'entrada i travessem la carretera que porta a Sant Pere i Sant Pau i remuntem la dura pujada fins a la Font de l'Oliva.Prenem el camí que surt al davant, al costat d'una caseta, i tot recte arribem a Sant Pere i Sant Pau. Prenem el carrer que trobem a l'esquerra fins el primer camí ample que trobem a l'esquerra al costat del Centre de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta. Desfrés enfilem aquesta pista fins que trobem uns camins que baixen cap a Tarragona.Descendim tot recte i després prenem un trencall més estret a la dreta amb passatges una mica tècnics. Finalment prenem una curta però dura pujada que ens mena a la urbanització Tarragona 2.Tal i com arribem a la urbanització, tirem recte fins a l'alçada d'un pont pel qual travessem l'A-7 que circumval ·la Tarragona. Arribem a l'Avinguda Catalunya i la seguim a la dreta fins a la tercera rotonda (El Corte Inglés), d'aquí a dreta fins a la següent rotonda (Plaça de les Corts Catalanes) i girem a l'esquerra travessant el pont que creua el Francolí. Per un espai a la tanca baixem a una pista i, a la dreta, a la carretera antiga de Constantí, seguim a l'esquerra cinquanta metres. Prenem la pista que remunta el riu cap a Constantí fins a travessar el tercer pont que trobarem al camí (AP-7). Als cent metres prenem en diagonal a l'esquerra una pista i ens dirigim a l'autovia A-27 que travessarem més amunt del gran túnel que veiem de cara a la dreta per un túnel més petit. A l'altre costat hi ha un camí ample que seguint-lo a la dreta ens portarà cap el monument de Centcelles i finalment Constantí.Aquesta ruta és la proposada per l’edició Rutes de Constantí de l’Ajuntament de Constantí i es pot consultar a través de Wikiloc