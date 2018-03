El Camí de Ronda de Salou: descobrir la història entre platges i cales

És una de les rutes més emblemàtiques de la Costa Daurada que transcorre entre platges i cales captivadores

El Tarragonès és una comarca oberta al mar, amb un front de 60 km de costa amb platges de gran qualitat que vénen donades pel seu litoral baix i sorrenc. Així i tot, aquest litoral està interromput per les elevacions rocoses com el cap de Salou. De rutes, hi ha moltes per aquest litoral. La ruta que avui us proposem és el Camí de Ronda de Salou, entre la platja de Llevant i la cala Crancs, tot passant per un seguit de puntes i cales captivadores. Gran part del camí ha estat arranjat i això fa més assequible el recorregut.Aquest tram de GR92, remodelat fa relativament poc, és una de les rutes més emblemàtiques de la Costa Daurada. És molt assequible per a famílies que volen passar un diumenge a l'aire lliure, parelles que volen veure un romàntic capvespre davant del mar, o grups d'amics que volen fer una mica d'exercici sense renunciar a la tranquil·litat i a fer algunes fotos de les boniques vistes del Cap de Salou. Des del Patronat de la Costa Daurada, ens faciliten alguns detalls.En total, són poc més de 5 quilòmetres. El punt de partida és la zona de Pilons, en ple nucli turístic, fins a Replanells, al Cap de Salou. La ruta pot continuar-se fins a Cala Crancs per què vulguin i fins al Far del Cap de Salou que ja és accessible.El passeig descobreix diverses panoràmiques: des de Pilons, el sender es dirigeix al sud i passa per la platja d'Els Capellans, on es poden veure les restes de l'antic Llatzeret, construït el 1829. En aquest punt hi ha uns pins pinyers molt bonics i un penya-segat vermellós que tanca la platja.El recorregut continua per la cala Llenguadets, des d'on es poden observar els búnquers construïts durant la Guerra Civil. Podem anar fins a la punta tot baixant per unes escales. La Cala Llenguadets és de sorra fina i força bonica. També és anomenada cala dels Lliris. La passem i fem la pujada forta del camí de ronda. Al capdamunt trobem un banc en un mirador espectacular. Si seguim, trobarem la Punta Xata on hi ha molt bona panoràmica. Hi veurem, d'esquerra a dreta, la punta dels Replanells, la punta Prima i la punta del Cavall.L'últim tram correspon a la Platja Llarga, una platja encara verge i envoltada de vegetació. Perfecta per caminar al costat del mar. Continuem i arribem al final de la Platja Llarga. Veiem tot de roques grogoses molt poroses, conegudes com roques Punjoses perquè semblen una esponja.El camí de ronda puja per unes escales i deixa un hotel a l'esquerra fins a arribar al carrer Replanells on hi ha un parc. Podem seguir, per un carreró fins a arribar a la zona Roques Roges des d'on veurem la Penya Tallada.La ruta es pot continuar i avançar fins a Cala Crancs on finalitza aquest tram de camí de ronda. És una cala tancada per penya-segats.Des de 2014 també es pot accedir al mirador del far de Cap Salou, un passeig que conforma un nou tram del camí de ronda i que suposa un accés públic a un indret amb una vista única i inèdita del cap de SalouPunt de partida: Zona de PilonsPunt d'arribada: Replanells (Cap de Salou)Dificultat: BaixaDistància: 5,5 kmDurada: 1 hora i 30 minutsPunts d'interès: Durant el recorregut, et trobaràs amb la famosa Cadira del Rei Jaume, un conjunt de roques a prop del mar que la tradició i l'humor popular han convertit en una espècie de monument molt singular. Immediatament després, hi ha les restes d'una construcció històrica: l'antic Llatzeret, edifici on antigament aïllaven les embarcacions que provenien de zones epidèmiques, i que conserva uns sòlids murs de diversos metres d'alçada.El Cap de Salou és un lloc ideal per a observar les aus marines amb l'ajuda d'algun petit telescopi.