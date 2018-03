Descobreix una civilització que vivia de manera autosuficient i que curiosament ha marcat l'etimologia d'aquesta comarca

Actualitzada 01/03/2018 a les 10:03

Una civilització que vivia a part: la vida del monjos a 1163

Recorregut proposat des de Falset en cotxe



1. Falset

2.Gratapolls

3. Escaladei

Recorregut proposat a peu des de Vilella Baixa

Recorregut:

La setmana passada van apropar-nos a l'entorn de Siurana i vam realitzar una primera descoberta d'un dels tresors que ofereix el Priorat i el Parc Natural del Montsant. No gaire lluny d'aquest recorregut, estan les terres cartoixanes, un itinerari interessant que ens apropa una altra etapa de la història antiga d'una de les comarques més populars als Països Catalans per la seva riquesa patrimonial i natural. En concret aquest punt històric ens transporta a l'origen del Priorat.Només una pinzellada d'aquesta història per entendre la importància de la Cartoixa d'Escaladei que ens trasllada a l'any 1163. El rei Alfons I el Cast va decidir fundar un monestir cartoixà en terres cedides per Albert de Castellvell. La Vall de l'Oliver va esdevenir un paratge ideal per a l'esperit de recolliment i aïllament que volia l'orde. El 4 de maig de 1128, la cartoixa d'Escaladei va rebre la notificació de la concessió del cobrament dels delmes pertanyents a l'església a favor de la concessió que els feia el Papa. Després de les desamortitzacions del segle XIX, els monjos van fugir sobtadament i els pagesos es van revoltar després de segles de vassallatge. La majestuositat de la Cartoixa, la completaven els cellers, magatzems, estables i molins que van construir els mateixos monjos al voltant del monestir. Una civilització que vivia a part i que curiosament ha marcat l'etimologia d'aquesta comarca. Els monjos cartoixans vivien guiats pel pareque dóna nom a la comarca. El nom però, d'Escaladei, segons explica una llegenda que recull Turisme de Siurana prové del moment en què un pastor va somiar que en aquest indret els àngels pujaven al cel per unes escales bastides sobre una soca de pi, i per això el nom Escaladei o escala de Déu.Un cop realitzat aquesta pinzellada històrica de la zona, la proposta que realitzem s'inicia des de Falset, capital de la comarca. Podem fer una passejada panoràmica pel casc antic de Falset partint des d’aquest punt (tots els llocs d’interès disposen d’un panell explicatiu): Plaça Vella, Plaça de l’Església, Palau del Comtes d’Azara, Plaça de la Quartera i Palau dels Ducs de Medinaceli i per acabar, visitar, si l’hora ens ho permet, el celler cooperatiu, obra modernista projectada el 1919 per l’arquitecte Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí. En acabat, hi podrem degustar els seus vins.A continuació enfilem direcció Gratallops, cap a l'interior de la comarca, a 10 minuts de Falset. Si disposem de temps, podem aturar-nos, Gratapolls és un dels centres d'activitat vinícola importants en l'actualitat. Al seu terme trobem, a part de la Cooperativa que aplega la collita dels petits pobles veïns, diversos cellers ben famosos. La pintoresca ermita de Consolació presideix el panorama. S’hi pot accedir en cotxe i també a peu seguint un camí que surt a mà dreta de la carretera entre Gratallops i la Vilella Baixa. Més info, aquí Des d'aquí, ens dirigirem a Escaladei on descobrir aquesta monumental construcció. Ens caldran 20 minuts per arribar-hi passant per les boniques poblacions de la Vilella Baixa i Vilella Alta, on també podem aturar-nos si disposem de temps.un poble molt pintoresc amb carrers que compten amb racons interessantíssims. El pont sobre el riu Montsant, amb el rerefons de les altíssimes cases tan característiques a la Vilella Baixa, constitueix la panoràmica per excel·lència d'aquesta població. Un cop a Escala Dei, podem passejar per les seves ruïnes fent un recorregut comentat per l'exterior dels tres claustres, l'església i refectori, així com d'una cel·la reconstruïda amb tot detall.Podem començar el recorregut, un cop franquejat el portal d'entrada avui desaparegut, des d'una gran plaça allargada en la qual es disposen les dependències públiques de la cartoixa, darrere de les quals hi havia horts. En primer terme els edificis de serveis, dedicats a magatzems i quadres a la planta baixa, i a habitatges per als empleats al primer pis.Més informació i rutes guiades, aquí Pels que volen caminar proposem una alternativa des de Vilella Baixa. Aquesta ruta és una de les més boniques del Priorat. S'ha de tenir en compte que la duració és d'unes quatre hores i està sense senyalitzar. S'inicia des de Vilella Baixa. En arribar a aquest poble, pujarem per l’ermita de la Consolació passant pel costat de la Vilella Alta i dirigir-nos cap a Escaladei en un terreny trencacames. A partir de la Cartoixa començarem a pujar amb un desnivell considerable i anirem per una pista per sota els cingles de la Serra de Montsant, amb unes vistes espectaculars..- Sortim des de l’entrada de la Vilella Baixa i agafem un camí a mà esquerra que ens porta direcció el Pla del Xorrac, tal i com veiem als pals indicadors. Més endavant trobarem un desviament direcció a Gratallops, però no l’agafarem..- Continuem recte pel camí.- Transcorreguts 500 metres de sendera, tornem a sortir a un camí ample, que seguirem per l’esquerra..- Agafem una pujada a la nostra esquerra..- Continuem tirant pel camí de l’esquerra..- Arribem al riu Montsant i continuem recte.- Agafarem una pujada a la nostra dreta i deixarem el riu..- Arribem a un toll del riu i continuem pujant cap a Gratallops per la nostra dreta..- Arribem a la carretera, a prop de Gratallops, i la seguim cap a l’esquerra.- Deixem la carretera i comencem la pujada a l’ermita de la Consolació agafant un camí que surt a la nostra dreta.Arribem a una esplanada al costat de l’ermita i agafem la sendera que baixa pel fons..- Arribem a un camí i baixem per la dreta..- Seguim el camí per l’esquerra..- Arribem a un tram cimentat i el pugem cap a la nostra dreta.- Deixem el camí cimentat i girem a l’esquerra.- Encreuament de quatre camins i continuem recte..- Continuem pel camí de l’esquerra.- Agafem el camí de la dreta.- Tornem a agafar el camí de la dreta..- Sortim a la carretera i entrem a Escaladei per aturar-nos a omplir bidons. Després, prenem el camí asfaltat cap a la Cartoixa..- A 300 metres després de la pujada trobem un encreuament i anem per l’esquerra..- Continuem pel camí de l’esquerra..- Deixem el camí i entrem en una sendera a la nostra esquerra..- Hem acabat la baixada per la sendera i girem a la nostra dreta agafant un camí una mica més ample.- Arribem a la carretera i l’agafem direcció a La Vilella Baixa..- Deixem la carretera i entrem per un camí cimentat que surt a la nostra dreta. Creuarem el poble i arribarem al final de la ruta.- Arribada al punt de sortida.