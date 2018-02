Es tracta d’una ruta d’una durada de 1 hora i 50 minuts per fer una distancia de 4,8 km

Des del Diari Més us proposem aquesta ruta a peu des de Cornuedella de Montsant a Siurana pel Camí Vell. Es tracta d’una ruta d’una durada de 1 hora i 50 minuts per fer una distancia de 4,8 km. El desnivell és de 250 metres.Darrera d’aquesta ruta, hi ha una impressionant llegenda de la princesa Abdelazia que val la pena recordar per qui no la conegui. Aquesta ruta se situa a l’entorn de El Montsant, un espai d’una especial singularitat geològica i paisatgística. El Montsant i el seu entorn té un important patrimoni arqueològic, arquitectònic i etnogràfic. El Parc Natural del Montsant acull una de les poblacions de fauna més riques de tota Catalunya i podem trobar espècies com el turó, la mostela, la fagina, la geneta, el gat fer, el teixó, el porc senglar i la guineu o rapinyaires com el falcó pelegrí o el duc, en el nostre recorregut. El Montsant presenta una gran quantitat de coves, balmes o abrics per descobrir en aquest entorn.Abans de començar el recorregut, podem descobrir la vila de Cornudella de Montsant i aprofitar per deixar el nostre vehicle. El nucli urbà de Cornudella s'ha convertit, en els últims anys, en la segona població en importància de la comarca del Priorat Cornudella de Montsant. Si ens aturem en aquest municipi, destaca l'edifici del celler cooperatiu, d'estil modernista, construït el 1919, obra de Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí i l’Església Parroquial de Santa Maria, obra renaixentista de Pere Blai.La llegenda que acompanya aquesta ruta que presentem, coneguda popularment i recopilada al detall per l'escriptor Joan Amades, dona nom al, un cingle conegut amb aquest nom donada la llegenda d’Abdelazia, filla del Valí de Siuran. Una versió d’aquesta llegenda diu que Siurana era el domini de la reina Abdelazia, dona de gran bellesa. Els cristians, liderats pel senyor de Tarragona Amat de Claramunt, incapaços de conquistar la població, es van servir de les estratagemes d'un traïdor jueu, que els va oferir l'entrada al castell. Els cristians van penetrar i van matar gairebé tota la població, però Abdelazia , segura de la seva fortificació, celebrava mentrestant una festa en una de les sales del palau amb la noblesa del lloc. De sobte, una fletxa va entrar per la finestra, i es va clavar a la taula. La reina, plena de pànic i veient-se derrotada, va pujar al seu cavall blanc i es va dirigir al precipici proper. Perseguida pels cristians i per evitar que el cavall per instint s'aturés davant l'abisme li va tapar els ulls, però l'animal, en adonar-se del perill, va voler parar i va clavar les potes a terra, de manera que va quedar l'empremta de la seva ferradura a la roca. Altres diuen que les marques de ferradura són l'impuls que va prendre abans del salt. Sigui com sigui, la tragèdia va ser inevitable i avui en dia es pot veure clavada a la roca l'empremta del cavall en el lloc que s'anomena el Salt de la Reina Mora. Els incrèduls encara poden comprovar l’empremta de l’unglot del cavall de la reina marcada a la roca. La prova de l’últim impuls del cavall per portar la bella Abdelazia cap a la immortalitat.L’excursió proposada realitza un recorregut per aquest passat medieval i ens porta la reminiscència d’una època llunyana.. Per començar, s'inicia el camí des de Cornudella seguint la carretera de Prades fins a trobar, a la dreta, la carretera que porta a la presa de l’embassament. Es descarta un primer camí que marxa a l’esquerra, es pot continuar uns metres i de seguida es troba, també a l’esquerra el camí carreter per on seguir. Es baixa recte en direcció a l’embassament descartant a l’esquerra accesos a xalets.A l’arribar a l’embassament, l’antic camí ha quedat sotes les aigües. Això obliga a fer una marrada seguint el camí perimetral a l’esquerra, per retrobar el vell camí al davant. Es deixa la pista i s’inicia la pujada per un llom fins el coll de les Lloses.Una curta baixada permet creuar el barranc de l’Estopinyà i tot seguit es torna a pujar en direcció a Siurana. Al cap d’una estona es creua la pista que porta al mas de Candí i el molí de l’Esquirola i es continua amunt. El camí principal és molt evident i va guanyant en espectacularitat mentre busca el millor pas per superar les cingleres.Aquesta llegenda ens porta a parlar de les restes musulmanes presents al territori i un dels atractius de la zona. Les restes del castell musulmà són sens dubte un dels grans reclams. Siurana conserva les restes d’un castell àrab. Pertanyent a un ampli territori sota dominació musulmana, i situada estratègicament, aquesta fortificació tancava el pas al nucli urbà. Turisme de Siurana realitza visites guiades per conèixer aquest atractiu enclau. Un cop conquerit, va passar a mans de Bertran de Castellet i posteriorment a Albert de Castellvell. Descobreix-lo amb les visites guiades que s'ofereixen des de l'Oficina de Turisme de Cornudella