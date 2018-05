Una part dels enquestats aposta per la inhabilitació dels jutges

Actualitzada 07/05/2018 a les 08:57

La major part d'enquestats del Diari Més creuen que cal una reforma del codi penal arrel de la sentència formulada pel cas de La Manada. En concret, un 65.38% dels lectors participants van respondre que si cal aquesta reforma pel fet de ser «urgent i necessària». A més, un 7,69% consideren que als acusats «els aplicaria la cadena perpètua revisable».D'altra banda hi ha un 15.38% que opinen que no cal una reforma sino «el que cal és una correcta interpretació de la llei». Per últim, també hi ha una minoria dels enquestats que opinen que «el que cal és la inhabilitació d'aquests jutges» esdevenint un 11.54% dels participants que mostren aquesta opinió.