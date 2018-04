Més del 46% de les persones enquestades pel Diari Més no aniran als Jocs Mediterranis

Un 24.63% de persones que només aniran si els hi regalen les entrades

Actualitzada 16/04/2018 a les 09:07

Un 46.27% de les persones que han participat en l'enquesta del Diari Més sobre si compraran entrades per assistir als Jocs Mediterranis asseguren que «no tenen intenció d'anar». A aquest tant per cent, cal afegir un 24.63% de persones que «només aniran si els hi regalen les entrades».Per contra un 23.88% tenen «intenció d'anar a més d'una competició esportiva de les previstes en aquest esdeveniment». El grup més reduït és aquell que «sí té intenció d'anar però només a una de les competicions previstes» amb un 5,19%.Les entrades per assistir a les competicions dels Jocs Mediterranis «tindran preus populars», que seran, «majoritàriament», de 5, 10, 15 i 20 euros. La seva distribució es preveu per finals d'aquest mes o començament de maig. Els preus de les entrades segons el consistori tarragoní no contemplen les cerimònies d'inauguració i de clausura dels Jocs, que se celebraran al Nou Estadi de Tarragona.