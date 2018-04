Des del Diari Més volem saber quin interés desperta entre els nostres lectors

Les entrades per assistir a les competicions dels Jocs Mediterranis «tindran preus populars», que seran, «majoritàriament», de 5, 10, 15 i 20 euros. La seva distribució es preveu per finals d'aquest mes o començament de maig. La previsió és que assisteixin prop de 150.000 espectadors, entre el 22 de juny i l'1 de juliol, distribuïts en les 33 disciplines esportives que entraran en competició segons l'ajuntament de Tarragona.Els preus de les entrades segons el consistori tarragoní no contemplen les cerimònies d'inauguració i de clausura dels Jocs, que se celebraran al Nou Estadi de Tarragona.