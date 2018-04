Les processons de Setmana Santa no compten amb prou respecte segons els lectors del Diari Més

Des del Diari Més volíem saber l'opinió dels lectors sobre les mesures per promoure el respecte durant aquests actes

La majoria dels lectors del Diari Més que han participat en la nostra darrera enquesta consideren que les processons de Setmana Santa no compten amb prou respecte i s'haurien de prendre més mesures per mantenir la tradició. En concret, un 37,31% han triat aquesta opció. Per altra banda un 29,85% opinen que Sí es respecta però menys que abans, i que ja no es pot ser tan estricte en aquest sentit.La versió més pessimista la dona un 19.40% dels votants que consideren que No és respecta prou, i que no es pot fer res. Una minoria, un 13,43%, creuen que sí que n'hi ha de respecte i que la gent és bastant cívica.L'enquesta s'emmarcava en el fet que el consistori de Tarragona va emetre una sèrie de recomanacions per al bon funcionament dels actes de la Setmana Santa abans de començar la celebració, entre els que contemplava que tots els establiments tinguessin apagat qualsevol tipus de música, llum de rètols, aparadors. També es demanava que els assistents no creuessin les processons durant la seva celebració.