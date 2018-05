Dorms amb el teu nadó dintre del nit: coses que has de saber

Divertides il·lustracions que mostren la situació durant la nit dels pares que trien dormir amb el seu petit

A favor

En contra

Recomanacions

Quan arriba un nadó a casa hi ha moltes petites decisions que marcaran l'estil de criança de la família. Opcions que poden o no seguir les pautes més tradicionals d'educació dels més petits. Pit o biberó a demanda o bé, amb una rutina marcada cada tres hores com feien les àvies. Dormir al bressol o dins del llit dels pares. Aquesta darrera és potser una de les més personals. En té defensors i detractors, però què implica doncs dormir amb el nadó dintre del teu llit. Tot i que a Europa i a Estats Units és un tema més debatut, a les cultures orientals com japó i als Països Nòrdics és el més habitual.El Dr. Carlos Gonzalez apunta que la decisió de dormir amb el teu nadó és del tot un tema personal i no hi ha una situació perfecta per a tots. No hi ha una única forma de fer les coses.Els partidaris de dormir amb el nadó asseguren que en dormir en el mateix llit que la seva mare els nens reben major sensació de seguretat, perquè estan en contacte amb la seva pell.Els experts apunten que el lactant que dorm amb la mare, escurça la fase de son profund i això comporta un menor risc de la síndrome de mort sobtada del lactant (SMSL). També s’evidencia que els nadons aprenen els ritmes materns de manera que els nadons adquireixen una forma de dormir semblant a la dels adults.L'Associació Espanyola de Pediatria considera que és preferible que dormint al seu bressol: «la forma més segura de dormir per als menors de sis mesos és en el seu bressol, de cap per amunt, prop del llit dels seus pares però separats. L'associació no el recomana per lactants menors de tres mesos.Entre els detractors també estan aquells que asseguren que a la llarga ficar el nadó al llit implica treure espai a la parella i a la seva pròpia intimitat. També els que apunten que el descans dels pares es veu afectat i acaben descansant molt pitjor. El descans de la mare i la seva salud és un aspecte fonamental per poder tenir cura del seu nadó en les millors condicions.El cert és que dormir amb una nadó dintre del llit provoca situacions com les que va recollir amb divertides il·lustracions el blog Howtobeadad.com que va mostrar tot un seguit de divertides il·lustracions sobre el fet de dormir amb el nadó al llit, sobre el que pot ocórrer al llarg de la nit quan el nadó dorm.Per aquells pares que opten per dormir amb el nadó al llit, Unicef va presentar tot un seguit de recomanacions pels pares que opten per dormir amb el seu nadó sota el títol: Caring for your baby at night. A guide for parents . Entre aquestes, destaca:- Evitar el collit amb nadons prematurs o de baix pes, amb pares que consumeixen alcohol, tabac, drogues o fàrmacs sedants, en situacions de cansament extrem i amb d’altres familiars que no siguin els pares.-Evitar que el nadó dormi bocaterrosa, excepte si hi ha una causa mèdica. També és recomanable utilitzar matalassos ferms, defugint de matalassos tous, d’aigua i el sofà, així com coixins.-No abrigar en excés al nadó, evitar que la roba del llit pugui cobrir el seu cap, la temperatura de l’habitació ideal seria entre 16-20 ºC, assegurar-se que el nadó no pugui caure del llit, ni quedar atrapat i mai deixar-lo al llit sense la supervisió d’un adult.