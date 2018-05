Els hashtags de les influencers i els seus missatges per celebrar el dia de la Mare

Són moltes les famoses que s'han adherit a aquesta campanya viral per reivindicar el poder de les dones en la seva tasca com a mares

Orígens del Dia de la Mare

Instagram i facebook són les xarxes preferides per mostrar la seva vida de mare de moltes famoses però també de moltes dones anònimes que comparteixen la seva faceta de mami. Els hashtag que han escollit totes aquestes influencers per compartir els seus poders de mares en els seus perfils socials són #mamapower, #TenderStories i #Tousjewelry.Són moltes les famoses que s'han adherit a aquesta campanya viral, impulsada per una coneguda marca de joies, per reivindicar el poder de les dones en la seva tasca com a mares o per tal de reconèixer tot el que van fer les seves mares per ells.El dia de la mare és una celebració que tindrà lloc el proper 6 de maig. L'efemèride té una llarga història i, tot i que ho sembli, no es va inventar des dels centres comercials. La data ha anat variant al llarg de la història. Va començar en l'Egipte antic, on va tenir un clar component simbòlic i mitològic: es feia homenatge a la deessa Isis, també coneguda com la «Gran deessa mare» o la «Força fecundadora de la naturalesa». Així i tot, una de les principals precursores va ser Julia Ward Howe, abolicionista millor recordada com la poeta que va escriure " L'Himne de la Batalla de la República," es va dedicar a establir un Dia de les Mares per promoure la pau el 1870, als Estats Units. Howe va consagrar la celebració a l'erradicació de la guerra i va organitzar les festes a Boston durant molts anys.La setmana vinent ho celebren altres nacions com Estats Units, Xina, Cuba, Nova Zelanda, Alemanya, Brasil, Xile, Grècia, Itàlia, Perú, Uruguai o Veneçuela, i a partir d'aquí les dates varien i cada país té els seus costums en un ampli període de dates que va des de febrer fins a desembre per reconèixer