Llibres infantils imprescindibles i autèntics per aquest Sant Jordi

Clàssics i llibres més actuals que poden ser una bona opció per ampliar la biblioteca dels més petits

Actualitzada 18/04/2018 a les 09:11

Emocionario de l'editorial Palabras Aladas

Elmer, El elefante de colores de l'Editorial Beascoa





Orejas de mariposas de l'editorial Kaladraka Editora

Las princeses también se tiran pedos de Algar Editorial





Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes: 100 historias de mujeres extraordinarias (Tapa dura) de l'editorial Destino Infantil

Tu i jo El conte més bonic del món de l'editorial de Combel Catalán





El monstre de colors de l'editorial Flamboyant





Adivina cuánto de quiero de l'editorial Kókinos





El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza de l'editorial Beascoa





Malena Ballena de l'editorial el Zorro Rojo

Monstruo Rosa de l'editorial Apila





Sant Jordi està ben a prop. És l'esperat dia en què la tradició i la cultura surten al carrer i omplen de llibres i roses ciutats i pobles. És una bona oportunitat perquè els més petits gaudeixin del món dels llibres i buscar aquell que els motivin a la lectura o ens serveixi per parlar de les emocions amb els més petits o bé abordar algun tema educatiu a través dels llibres.Des del Diari Més us proposem alguns llibres que van més enllà d'una simple lectura i que poden ser una bona opció per la Diada de Sant Jordi. En aquesta selecció, alguns dels llibres que més bona acollida han tingut els darrers anys, tenen a veure amb trencar prejudicis de gènere.Un itinerari a través de les emocions que tenim qualsevol ésser humà. Amb aquesta eina els nens creixeran aprenent a identificar qualsevol sentiment i aprendran a controlar-los. Emocionario, és un clàssic, que ofereix una oportunitat integradora a l'ésser humà, ajuda a conèixer les seves emocions i a dialogar sobre els seus sentiments.En l'essència de l'elefant Elmer està el no ser gris com tots els altres i no sentir-se per això trist. Creat per David McKee va ser publicat per primera vegada en 1989. L'acceptació per part de nenes i nens d'aquest especial elefant segueix tan vigent i actual com el primer dia, tant pel text com per les il·lustracions. El llibre permet abordar la importància i la riquesa de la diferènciaEl llibre parla d'un tema molt interessant com és la pressió que reben els nens davant la diferència. Un grup de nens es burlen de Mara, la protagonista d'aquesta història. Els nens riuen de la grandària de les orelles de la noia i ella molt afectada corre als braços de la seva mare, la qual li dóna la clau per afrontar aquesta situació: que utilitzi la seva imaginació. Així doncs unes orelles grans passen a ser orelles de papallona, el pèl de fregall és gespa recentment tallada, un mitjó trencat és en realitat un dit curiós. La intel·ligent Mara aprèn a transformar els insults en metàfores; aprèn a riure's de si mateixa; aprèn a acceptar-se.A la petita Laura li ha sorgit un dubte molt important després d'una llarga discussió en classe sobre Ventafocs. El seu amic Marcelo els ha confessat que la famosa i delicada princesa es tirava molts pets. Afortunadament, el pare de Laura, al que li agraden els llibres i les bones històries, posseeix el llibre secret de les princeses on Laura trobarà les respostes a totes les seves preguntes. Una volta als contes tradicionals i una ruptura amb l'estereotip de la princesa perfecta.Molts sovint els llibres infantils parlen de princeses i figures femenines en un rol passiu que ha de ser salvada. Aquest llibre parla del rol de gènere d'una manera diferent.De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de les germanes Bronte a Marie Curie aquest llibre narra les extraordinàries vides de 100 dones valentes i, a més, compta amb les il·lustracions de 60 artistes de tot el món. Científiques, astronautes, levantadoras de peses, jutgesses, xefs... cent exemples de determinació i audàcia per les quals somien en gran.L'arribada d'un nou germà és un tema amplament abordat en els contes per als més petits, però aquest és diferent. Els sentiments confosos, l'alegria i la gelosia, es barregen i poden fer mal de panxa. Les il·lustracions del conte estan combinades amb el collage d'estampats i donen com a resultat unes imatges que descriuen amb força les diferents emocions que s'expliquen.Un fantàstic llibre per ensenyar als més petits a reconèixer i diferenciar les principals emocions. Un gran recurs didàctic per a l'educació emocional, tant a casa com a l'aulaUna història entranyable, omple de tendresa i d'amor, acompanyada d'unes il·lustracions en tons suaus de gran dolçor. És l'hora de ficar-se al llit i la llebre petita entaula un senzill i tendre diàleg amb la llebre gran per descobrir qui vulguis més a l'altre. La llebre petita, per demostrar quant vulgues al seu pare, estén els seus braços tot el que donen de si, s'alça i estira tot el que puguis, salta el més alt que mai ha saltat, però sembla que la llebre gran té els braços més grans, és més alta i pot saltar més amunt. Un llibre que s'ha convertit en tot un clàssic i que ha commogut a lectors de totes les edats.Els contes escatológicos solen ser tot un èxit entre els nens, i aquest no és una excepció. El talp que volia saber qui li havia fet allò en el seu cap és una història que explica l'aventura d'un talp que tracta d'esbrinar qui li havia deixat un excrement en el seu cap. Un llibre divertit pels dos o tres anys d'edat que és la fase de control d'esfínters tants maldecaps porta sovint als pares.Un altre llibre que parla d'afrontar els complexos. 'Malena Balena' és la història d'una nena a qui en la piscina li criden balena. Però no solament això, 'Malena Balena' és la història de la lluita davant els complexos personals i enfront dels cànons de bellesa imposats per la societat.Un altre clàssic que arrassa entre els pares que volen parlar als més petits de la diferència i de trobar un lloc al món. Monstruo Rosa emprén un llarg viatge per descobrir que més enllà de la seva zona de confort hi ha tot un món de colors a descobrir.