Viatge en cotxe amb nens petits: consells per evitar marejos

Des del Diari Més recordem alguns aspectes a tenir en compte per minimitzar el malestar que pot generar en els més petits el viatge en cotxe

28/03/2018 a les 09:39

Aquestes dates són dies de trasllats en cotxe. Esperem amb il·lusió poder traslladar-nos i fer una escapada però molts pares patim per les hores de viatge per un motiu: els peques es maregen. Us presentem alguns consells que sempre va bé recordar per minimitzar al màxim el tràngol dels nens en el moment de moure'ns amb el nostre vehicle:- Quan s'organitza un viatge amb cotxe amb nens cal pensar en l'horari. La millor hora per viatjar amb el teu fill és de matinada o de nit. Evitem així els moments de més calor i el nen podrà anar dormint.- Si el vostre fill té més de dos anys, podeu preguntar al pediatra per medicaments contra el mareig. Existeixen medicaments que ajuden a portar millor els molests marejos dels viatges (xiclets, xarops, comprimits).- Entretenir als petits amb cançons infantils o amb la seva música favorita i jocs farà que minimitzin la sensació de marejos.- Evitem que el nen llegeixi ja sigui una revista com una pantalla. També és millor evitar que el nen miri cap avall. Procura que s'entretingui mirant al capdavant, a l'horitzó (mirant la casa més llunyana, el final de la muntanya, un cotxe que vagi davant...).- Mantinguem el cotxe ventilat. No fumem durant el viatge. Sempre que puguem evitem repostar durant el trajecte. La olor intensa no ajuda a evitar el malestar.- Fem aturades cada dues hores per respirar aire fresc i poder caminar i estirar les cames.-Evitar donar molt menjar abans d'iniciar el viatge. És millor no sobrecarregar el seu estómac. És preferible que ell mengi aliments secs i rics en hidrats de carboni. I que no prengui begudes gasoses ni llet.- Si el nen té gana, però, durant el recorregut podem oferir galetes o coses lleugeres com fruita. Tampoc és positiu que passi gana durant el viatge.- Si el nen vomita, mantinguem la calma i no ens posem nerviosos. La nostra actitud, com sempre, és vital per fer-los sentir millor.- Si el nen vomita, podem oferir petites quantitats d'aigua ensucrada, amb freqüència.