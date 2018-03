Practiques sharenting amb les imatges dels teus fills?

Recomanacions a l'hora de compartir les imatges dels menors a les xarxes socials

Actualitzada 21/03/2018 a les 10:34

Delictes amb les imatges dels menors

Recomanacions per pares

d'estar d'acord a l'hora de pujar les fotografies

ai han de detallar en les imatges dades concretes

no compartir imatges diàriament.

ajustar la privadesa dels perfils

Aquest és un tema controvertit en el qual sovint no hi ha terme mig. Tant podem trobar a pares que pugen de manera contínua les imatges dels seus fills a instagram i facebook com aquells que prefereixen mantenir la privacitat per sobre de totes les coses i no exposar als menors a les xarxes en cap moment.Hi ha qui diu que «el primer risc dels fills a la xarxa som els mateixos pares» però la realitat és que sovint és difícil resistir-se a compartir les imatges dels nostres fills entre els nostres amics on-line. Aquesta tendència forma part de la nova afició per donar a conèixer la vida dels fills a les xarxes socials, que ja ha estat batejada com sharenting, terme que conjuga les paraules angleses share (compartir) i parenting (criança).Algunes celebrities comparteixen de manera pública la imatge dels seus fills. L'any passat la cantant Soraya que habitualment comparteix els moments de la seva filla Manuela es va emprenyar quan les xarxes van fer comentaris negatius del seu nadó dient que era «feita». Alguns seguidors li van recriminar que si no volia rebre crítiques no exposes a la nena.Els experts apunten que un dels aspectes que els adults han de reflexionar abans de publicar les fotos és si vulneren els drets dels menors. Els menors tenen dret a la seva imatge i a la seva intimitat. Existeix la llei de Drets i Oportunitats de la Infància l'Adolescència de Catalunya, la Llei espanyola de Protecció del Menor, el Reglament de Protecció de Dades de la Unió Europea i la Convenció de Drets dels Nens que emmarquen aquest dret.Tot i així, recentment el Tribunal Suprem es va pronunciar sobre el dret a la pròpia imatge dels menors. Es remarca que publicar una foto dels fills en una xarxa social és una decisió de tots dos progenitors. Si els dos estan d'acord, en principi, no ha d'haver-hi problemes sempre que es faci amb responsabilitat.Existeix ja algun cas en el qual els fills han denunciat al pare. A Austria, una jove de 18 anys, Carinthia, va denunciar als seus pares el 2016 per compartir més de 500 fotos seves en Facebook sense el seu consentiment. I més recentment, un nen Canadenc, Darren Randall, va querellar-se amb els seus pares per «arruïnar la seva reputació» per publicar imatges compromeses a través de les xarxes socials.Tanmateix, un dels aspectes a valorar per part dels pares, són els delictes que tenen lloc a través de les xarxes socials. La major part dels pares desconeixen una pràctica denominada «». Es tracta d'individus que copien una fotografia d'un infant d'internet, i mitjançant un programa de tractament d'imatges realitzen un muntatge amb una altra fotografia pornogràfica.El ciberassetjament, conegut també amb el terme anglès, és el delicte informàtic més habitual de les comeses per part de menors, que han traslladat l'assetjament comès a les aules a Internet aprofitant la falsa sensació d'impunitat i anonimat que els atorga la xarxa.Elés una pràctica cada vegada més habitual en la qual els menors intercanvien fotografies de caràcter sexual o eròtica a través de dispositius mòbils o de la mateixa xarxa.Eles tracta d'un ciberassetjament comès per part d'un adult sobre un menor, a fi d'obtenir imatges de contingut eròtic i/o pornogràfic.Els perills a les xarxes existeixen. Per afrontar-ho, algunes dels recomanacions de l'Associació d'Internautes assenyala que tots dos progenitors handels seus fills, per la qual cosa cal preguntar abans a la parella.Els pares mdel lloc o l'hora en què s'han pres. Evitem així donar a conèixer les rutines habituals dels menors.Un dels consells més importants es basa enCada vegada que els pares vagin a publicar una foto dels seus fills, l'Associació recomana fer-se la següent pregunta: «de debò això resulta d'interès per a la majoria dels meus contactes?».També podenen els quals van a compartir aquestes fotos, ja sigui a les xarxes socials o en programes de missatgeria instantània com WhatsApp limitant el cercle d'amistat a les persones amb més confiança.En definitiva, els experts recorden que els pares tenen la responsabilitat de protegir la imatge dels seus fills pel que el millor és que, a l'hora de publicar fotos dels seus fills a les xarxes socials, actuïn amb «sentit comú» i evitin una sobreexposició dels menors.