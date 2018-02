Coses a fer una tarda de fred o pluja amb nens petits

Des del Diari Més, proposem algunes idees on passar una tarda d'hivern d'hivern amb els més petits

Actualitzada 28/02/2018 a les 09:29

Les ludoteques dels centres cívics

El forn Crusto de Tarragona

El Xiquiparc el Circ

Cafeteria Party Room Bar

La Piscina

El Museu Arqueològic

La sala infantil de les biblioteques

Fer alguna cosa diferent a casa

Un bany especial:

Jugar a les disfresses

Ombres xineses

Muntar una cabana al menjador

Les tardes de fred, els pares eviten anar a jugar al parc. Sortejar les temperatures baixes implica inventar alternatives als espais exteriors. A vegades a pares, mares o avis se'ls acaben les idees. Des del Diari Més, proposem algunes coses que es poden fer per passar una tarda d'hivern amb els més petits. Tot i que si el que porta el fred és neu, val la pena gaudir i sortir a l'exterior perquè els més petits gaudeixin d'aquest fenomen.Es tracta d'una bona solució. A Tarragona, s'ubiquen als Centres Cívics. Hi ha joguines per diferents edats i l'espai és segur. A més, té cost zero. El servei de ludoteca està adreçat a infants de 0 a 12 anys. Els més menuts han d'anar acompanyats del pare/mare o tutor, o d'una persona responsable de més de 18 anys. A Tarragona, hi ha ludoteca al Centre Cívic de Sant Salvador, al de la Part Alta, a Bonavista, a Torreforta i a Sant Pere i Sant Pau.Sense voler-ho ha esdevingut coneguda entre molts pares i mares que volen pendre un cafè i tenir un espai on els petits juguin. Ubicada a Ramon y Cajal 17, compta amb un petit espai per nens petits. No és gaire gran però suficient per passar una estoneta mirant contes o descobrint alguna joguina diferent. La decoració és minimalista i amb presència d'un jardí vertical que dona a l'ambient un aspecte molt natural.És un espai infantil ubicat al Carrer Smith 77 on es poden celebrar aniversaris amb els més petits però també es pot anar una estona i prendre un refrigeri. Hi ha espai per jugar i piscina de boles, amb dos pisos d'alçada pels que ja són una mica més grans.És un petit espai ubicat al carrer Compte de Rius on a l'interior els petits poden gaudir de la piscina de boles. Si volem evitar el fred és una altra alternativa.Una altra opció és passar la tarda a la piscina de manera lliure, amb un adult. Les piscines interiors estan climatitzades i pot ser una magnífica oportunitat de compartir una estona diferent amb el nostre fill petit. Ben protegits quan surtin al carrer després del bany, l'humitat no ha de ser cap problema per no gaudir de l'aigua. Les piscines públiques acostumen a tenir una una profunditat més limitada i contemplen l'entrada de dia.Tot i que normalment els tallers es desenvolupen en cap de setmana, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona contempla activitats a l'interior del museu. Els nens, a partir dels sis anys, poden fer de detectius per resoldre casos a la necròpolis Paleocristiana de Tarragona i us convertir-vos en actors romans. Més info, aquí Una bona opció és anar a llegir contes diferents a la biblioteca i passar la tarda. Sovint anem amb presses i no tenim temps de relaxar-nos fent una activitat tan senzilla i alhora tan educativa com mirar i llegir contes amb els nostres fills. A més, les biblioteques públiques de cada municipi tenen una àmplia programació de tallers infantils i lectura de contes que val la pena mirar. A la Biblioteca Pública de Tarragona faran tallers infantils durant tot l'any.I si optem per quedar-nos a casa també hi ha moltes coses a fer per evitar l'avorriment i la monotonia i fer d'una tarda qualsevol, un moment per recordar.Si no teniu ganes de sortir, també podeu muntar el pla a casa. Omplir la banyera, tirar tot el sabó que et vingui de gust i colorant alimentari (cap producte d'altre tipus que pugui ser tòxic), posar música divertida i oblidar el rellotge. Existeixen boletes de sals de bany que quan les tires a l'aigua surten un munt d'escuma i fan olor genial. I posar música per acabar d'arrodonir-ho. Tot plegat, pot ser una bona idea per fer d'aquest bany quelcom diferent.Qualsevol tipus de roba i complements, la qüestió és imaginar una disfressa i intentar crear-ho amb el que tenim a mà. I si tenim maquillatge infantil, fem un pinta-cares que segur els encantarà.Es poden apagar les llums, fer servir una llum enfocada o una llanterna i un llençol. Una divertida activitat per jugar amb els nens.Fem servir cadires, taules, mantes o llençols. Deixem que els petits deixin volar la seva imaginació.