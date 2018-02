Per què és millor no parlar sobre el cos de la teva filla?

Existeixen algunes propostes pedagògiques per evitar caure en aquests judicis de valor

Els nens i, especialment les nenes, reben un gran impacte de missatges sobre els cànons estètics i la imatge femenina a través de la televisió però també a través de les xarxes socials. Els infants estan exposats a imatges sobre el cos ideal, ara més que mai perquè hi ha més canals. La forma en la qual veiem el nostre cos el dia d'avui té un gran pes, el que els nostres pares ens van dir quan érem petits. Frases tan simples com a grossa, prima, bonica o lletja poden ser les que defineixin el mateix concepte que té la nena d'ella mateixa.Una de les propostes per evitar caure en aquests judicis és la que fa María Montessori, una dona dedicada als nens, a la seva educació i desenvolupament. Ella apostava des de la més tendra infància ensenyar a les nenes, també als nens, una gran capacitat d'autoacceptació.Montessori en aquella època ja deia que: «no parlis amb la teva filla sobre el seu cos, excepte per ensenyar-li com funciona. No li diguis res si ha perdut pes. No li diguis res si ha pujat de pes. Si penses que el cos de la teva filla es veu genial, no ho diguis. Algunes coses que pots dir-li en el seu lloc: Et veus molt saludable!, O quin tal: Et veus molt fort? O: Es nota que ets feliç : brilles». Millor encara: afalaga alguna cosa en ella que no tingui res a veure amb el seu cos. Tampoc facis comentaris sobre el cos d'altres dones. No. Ni un solament; ni positiu ni negatiu. Ensenya-li a ser amable amb els altres, però també a ser amable amb si mateixa».No només hem d'evitar catalogar el cos del nen sinó que els judicis de valor van més enllà. Els adults han de tenir molta cura amb les etiquetes que diuen als nens perquè poden condicionar-los el seu caràcter i personalitat i que ells mateixos se sentin incapaços en alguna cosa només pel que els altres li han fet creure que són, segons apunten diferents psicòlegs. L'efecte Pigmalión va ser demostrat en un estudi per Rosenthal i Jacobson i s'explica que «un nen va formant el concepte que té de si mateix sobre la base de les valoracions que rep dels seus pares, dels seus avis, dels seus tiets, dels seus mestres... I si bé de petitó no li consideren capaç de superar un repte, acabarà sent incapaç de d'aconseguir-ho. I no perquè no té capacitat o habilitats suficients, sinó perquè el seu entorn el trasllada aquest missatge.Les etiquetes del cos o del caràcter són molt poderoses, per això millor evitar-les o fer-les servir moderadament i de manera cautelosa i amb paraules que no tinguin connotacions negatives.