Què fer aquest cap de setmana?

11/05/2018

Aquest cap de setmana hi ha una ampli ventall de propostes per a tots els gustos que no decebran. Si el temps ho permet, dissabte i diumenge és el moment de triar el plan que més ens engresqui. Des del Diari Més fem un recull de les més interessants:Els Harlem Globetrotters visitenaquest dissabte. Espectacularitat i diversió en un dels majors espectacle lligat al bàsquet a nivell mundial que farà les delícies dels espectadors. Serà a les cinc de la tarda a la Tarraco Arena Plaça, un equipament perfecte per a la pràctica dels malabarismes i de l'espectacle que ofereixen aquests esportistes., dissabte, tindrà lloc la 6a edició de l'Exhibició Aèria que permetrà novament que milers d'espectadors gaudeixin de les acrobàcies de diferents avions des del Balcó del Mediterrani i la façana litoral de la ciutat. L'acte arriba enguany amb dues novetats destacades. En primer lloc, l'horari, ja que l'exhibició tindrà lloc a les 18 h de la tarda, en lloc del matí, en un canvi que ha d'augmentar la comoditat del públic i potenciar l'espectacularitat de l'acte. Es podrà veure des del Balcó del Mediterrani., el Corte Inglés continua amb el seu cicle de Contacontes Infantils. Aquest dissabte serà el torn de Elena Andrés que explicarà Tastets de contes. Una activitat que es farà a la sala d'Àmbit Cultural del Centre comercial. És una proposta gratuïta i adreçada a nens majors de 2 anys., aquest dissabte dia 12 de maig a les onze del matí, la doctora Sofia Mata, directora del Museu Diocesà, realitzarà la conferència El Rober i el frontal de Sant Lluís o de St. Francesc. Aspectes hagiogràfics. El punt de trobada és a la porta d'accés al claustre. En el decurs de la conferència es podrà admirar casulles i dalmàtiques de diferents èpoques, que mostren escenes bíbliques o estretes del santoral, sobremuntades per arquitectures brodades amb sedes i fils d'or, argent, argent frisat, o realitzades amb sedes de formosos i delicats estampats.Diumenge, a, les bicicletes seran les protagonistes donat que tindrà lloc la celebració de la 28a Bicicletada popular , que preveu reunir un gran nombre de participants. La Bicicletada oferirà novament dues opcions de circuit: el popular, de 17 km, i l'infantil, de 2'4 km. Les inscripcions es van tancar la matinada de dijous a divendres., aquest cap de semana gaudiran de la Fira Trapezi que acollirà 32 companyies de teatre i més de 100 representacions. L'esdeveniment portarà a la capital del Baix Camp una programació variada d'estils, disciplines i formats, i pensada per a tots els públics. Les millors companyies teatrals mostraran els seus espectacles esdevenint, un any més, la vitrina del millor circ nacional i internacional a Catalunya.firaReus proposa per aquest cap de setmana la 12a edició del saló de l'automòbil d'ocasió, l'Autoprimavera , que enguany compartirà espai amb la primera fira outlet de decoració, l'Outlet Decor. L'Outlet Decor presentarà les últimes novetats i tendències en mobiliari de descans, articles de decoració, electrodomèstics, i fins i tot, noves tecnologies a preus molt rebaixats. L'entrada és gratuïta.La campanya Posa't la Gorra d'AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya) celebra aquest 2018 el seu 16è aniversari. Aquest festa solidària, que recapta fons pels infants i adolescents amb càncer, enguany tindrà lloc aquest dissabte 12 de maig a. Els diners recaptats amb la venda de les gorres van destinats als infants i adolescents amb càncer i a les seves famílies. Concretament s’inverteixen a millorar les seves condicions a l’hospital donant suport psicosocial i mantenint La Casa dels Xuklis, una casa on AFANOC acull gratuïtament les famílies que s'han de desplaçar de les seves localitats perquè els seus fills rebin tractament als hospitals de referència.acull la Segona Ruta de Tapes Vins i platets del municipi. Els assistents podran gaudir d'una tapa i una copa de vi Denominació d'Origen Penedès per 3€ a una vintena d'establiments de la localitat. També al Vendrell, diversos pianistes del Conservatori de Música de Cervera actuaran dissabte a l'Auditori Pau Casals. Serà a les 20.30h. Tindrà lloc un concert amb una selecció d'alumnes de piano de grau professional del centre. La sisena edició de Music Valls Va de Vins (MVVV) proposa set actuacions com les de Joan Reig, Lu Rois o The Slingshots per acompanyar els 70 vins que es podran degustar en aquesta ocasió, informa l'organització.Així, la mostra de vins de la DO Tarragona i gastronomia local oferirà els dies divendres, dissabte i diumenge les actuacions de Joan Reig, The Slingshots, La Soul Machine, Murmur, Lu Rois, Elena Volpini i Albert Basora.El vi, el cava i la música tornaran a ser protagonistes a, aquest cap de setmana de l'11 al 13 de maig, amb la celebració del Vigralla . En l'esdeveniment, que enguany arriba a la 8ª edició participen un total de 13 cellers que exposaran els seus productes, a més d'una zona gastronòmica i diversos tasts. Durant la jornada de dissabte i diumenge, un total de 13 cellers del Baix Penedès i d'altres zones de Catalunya donaran a conèixer els seus productes a la Rambla Marinada i el celler modernista del municipi. Els assistents podran acompanyar el vi amb productes culinaris que s'oferiran en la zona gastronòmica de la Fira., tindrà lloc un concert per la formació de Mediona Gospel Singers i Gaià Gospel. Serà aquest dissabte a les 18:00h. a la plaça de l’Església.