Què fer aquest cap de setmana?

Música Jazz, teatre o rutes gastronòmiques són algunes de les propostes

Actualitzada 04/05/2018 a les 10:08

Aquest cap de setmana amenaça la pluja, tot i així hi ha diverses activitats previstes, moltes d'elles a cobert que permeten gaudir al màxim del cap de setmana:Dissabte al Teatret del Serrallo, a les 20:30 hores, tindrà lloc la presentació del disc del Petit Cal Eril dins de la programació del Festival Ja Veus. És una bona opció per conèixer el Teatret que es consolida com a nou espai cultural de Tarragona. Més info, aquí El Teatre El Magatzem presentarà Lou Salomé, 'El carácter de un gato' també dissabte a les 20.30 hores un espectacle que ens endinsa en la vida de Lou Salomé, una figura que va fer de la seva vida una obra, un personatge ara pràcticament desconegut. Recomanat per a tothom que vulgui conèixer un personatge enlluernador, que va aportar una riquesa intel·lectual i vital, a autors tant importants com Freud o Nietzsche.El dissabte dia 5 de maig, Caixa Fòrum organitza un taller infantil sota el nom d'Oceans. Aplega jugadors o grups de jugadors que representen diferents equips d'investigació multidisciplinaris a bord de vaixells oceanogràfics, que salparan de diferents ports del món, tindran uns objectius de mostratge per assolir i, finalment, hauran d'arribar al port de Barcelona. Serà a les 12:00 del migdia i fins a les 18:30 hores.Dissabte faran una festa solidària amb els nens de Sierra Leona a la Cova (al costat de Sala El Cau), on és podrà escoltar la millor música indie rock, i amb cada consumició es farà una donació a l'ONG Street Child, que treballa a Sierra Leone educant als nens perquè puguin construir-se un futur.Diumenge, a Tarragona, el Port organitza una passejada per la part baixa de la ciutat amb sortida des del Museu del Port i acabament al mateix Moll de Costa després d'haver recorregut diferents indrets on s'han evidenciat, al llarg dels anys i els estudis realitzats, vestigis del port romà i la seva activitat. Serà a càrrec del catedràtic d'Arqueologia Clàssica de la Universitat Rovira i Virgili, Joaquin Ruíz de Arbulo.A Riudoms, el proper diumenge 6 de maig, a partir de les 11.30 hores, a la sala d'exposicions de l'Epicentre Gaudí d'aquest municipi, es celebrarà una segona edició de la cerimònia japonesa del te . La cerimònia serà impartida de manera pràctica per la mestra del te, Maestra Matoji, per a dos grups de 20 persones prèviament inscrites, a les 11.30 h i a les 12.30 h, tot i que hi haurà espai per al públic que vulgui presenciar la demostració.A Reus, el Centre de Lectura, amb el suport de l'Ajuntament i l'Agència Reus Promoció, obrirà, aquest dissabte a les 12:30 h, la 71ena edició del Concurs Exposició Nacional de Roses, un certamen floral que omple cada any la platea del Teatre Bartrina i que ha esdevingut un acte d'important atractiu turístic i de promoció de ciutat. Hi ha previstes diferents actuacions musicals.A Falset, tindrà lloc aquest cap de setmana, la Fira del Vi. El certamen se celebrarà del 4 al 6 de maig, amb actes en diversos pobles i Girona com a ciutat convidada. Dissabte, a les 12:30 hores, serà el moment de veure els gegants a la cercavila. Més info, aquí A Altafulla tindrà lloc aquest dissabte, a les 20:30 hores, una actuació del cicle l'Altafujazz on es recordarà a Stan Getz Será Camí de l'Ermita, 10.A Mont-roig del Camp fa una ruta de tapes per diversos establiments de Miami Platja. La tapa i beguda seran 2,5 euros.