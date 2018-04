Què fer aquest cap de setmana?

Arriba el cap de setmana amb diverses propostes culturals i musicals però també gastronòmiques per gaudir en família

Arriba el cap de setmana amb diverses propostes culturals i musicals però també gastronòmiques. Des del Diari Més fem tot un seguit de propostes per tal de treure el màxim partit a aquest dissabte i el diumenge:Aquest cap de setmana arriba el Festival Internacional de Dixieland a. En particular, entre les actuacions del cap de setmana, destaca la que tindrà lloc dissabte a les dotze a Casa Balcells, al Pla de la Seu. Serà el Stromboli Jazz Trio que ens delectarà amb la seva música. A la tarda, el mateix dissabte, podrem gaudir d'ells al Carrer Enrajolat a les 18:45 hores. A les nou de la nit, serà el torn de Raül & Josué García que actuaran al carrer Santa Anna, al Restaurant Palau de Baró.Diumenge continuarà la música del festival amb l'actuació de Stromboli Jazz Duet al Moll de Pescadors 1-3 on presentaran 'Petits sons del Dixie'. Al migdia, a les 14:30 hores, el Stromboli Jazz Duet actuaran al Restaurant Cal Peter a Cós del Bou 8. I a última hora del diumenge, Adrià Mort & Raül Cid actuaran al Restaurant Octopussy del Serrallo. Serà a les nou de la nit.També en el marc del Festival Internacional de Dixieland, diumenge tindrà lloc el ja tradicional Pícnic Dixie en família a l'aire lliure. Enguany hi haurà la col·laboració especial de l'entitat TGN Swing, que a més de ballar al ritme de les dues bandes confrontades amistosament en un duel musical per demostrar quina és la que fa ballar més, també ens oferiran una classe oberta perquè tothom pugui iniciar-se en el lindy hop. Començarà a les 11:30 hores amb música i classe oberta. A les 12:45 hores hi haurà una gran Batalla de Bandes.Els actes del programa de manera detallada, aquí , continua fins al dia 1 de maig la Tàrraco Tapes. El certamen compta amb la participació de 46 establiments que oferiran la tapa i la canya o Quinto Estrella Damm per 2,5 euros i 9 més el menú de tapes de 30 euros, amb 7 racions i dues ampolles d'Estrella Damm. Els 37 bars i restaurants que ofereixen la promoció es concentren al centre de Tarragona. La majoria es troben entre la Rambla Nova i la Part Alta i un grapat es podran gaudir al barri del Serrallo.El Corte Inglés depresenta la 8ª temporada dels Dissabtes de conte. En clau de clown ens presentarà 'La Barraqueta de primavera'. L'Elena us porta la seva barraqueta, està plena de sorpreses per descobrir. Serà dissabte a les 12.30 hores.L'Associació Veïnsha organitzat una festa per als nens. Es projectarà la pel·lícula de Disney Pixar "COCO". En finalitzar el film, s'oferirà un petit berenar amb coca i xocolata. Aquesta activitat està inclosa dins dels actes de la Setmana Cultural de La Móra-Tamarit i començarà a les 17.30 hores d'aquest dissabtecontinua aquest cap de setmana amb la Setmana Medieval. Les parades, situades a diferents places i carrers del nucli antic medieval, aconsegueixen recrear l'ambient de l'Edat Mitjana, quan, igual que ara, passavolants, curiosos i compradors acudien a Montblanc a proveir-se d'estris, queviures i animals. Aquest serà l'últim cap de setmana per comprar viandes, embotits, formatges o dolços de qualitat. També hi haurà espais amb els millors productes d'artesania, elaborada en fang, fusta, ceràmica, teixits o joies. Entre les activitats previstes per aquest dissabte i diumenge, l'Escola Cavalleresca, on els participants descobriran la vida al campament militar És un espai on grans i petits gaudiran de tallers, jocs i altres activitats. Podreu exercitar-vos en l'antiga disciplina del tir amb arc, un taller d'escuts i espases, entre altres activitats. El programa detallat es pot consultar aquí El Festival de Màgia dearribarà a la seva segona edició dissabte i diumenge. Enguany, i després de l'èxit de l'any passat, l'esdeveniment ampliarà tant l'oferta d'espectacles com d'espais. El programa creix amb un taller de màgia educativa, el qual tindrà lloc a l'Esplai Cultural Teatre del Mar el dissabte dia 28. Els interessats en comprar entrades per assistir al festival poden adquirir-les de forma anticipada a partir del 9 d'abril presencialment a la Regidoria de Turisme –de dilluns a divendres de 10h a 14h-, a través del telèfon 977 64 45 00 o del correu turisme@torredembarra.cat. Més info, aquí , continuen les Jornades dels Fideus Rossos on una trentena de restaurants oferiran menús especials fins el 6 de maig amb els fideus com a protagonistes. Les sisenes jornades dedicades a aquest «ranxo mariner» típic de les barques dels pescadors de Cambrils promocionaran la cuina marinera amb una àmplia oferta de menús que va des de les propostes més tradicionals a les més innovadores., dissabte tindrà lloc la Nit Vip amb Javier Martínez & Raynald Colom a l'Altafulla Mar Hotel. Serà a les 22:30 hores al Restaurant Gastrobar d'aquest estbliment. L'actuació serà oberta per a tot el públic.