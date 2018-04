Què fer aquest cap de setmana?

Ruta de tapes, xerrades informatives i propostes culturals per treure el màxim profit al cap de setmana

Actualitzada 13/04/2018 a les 11:09

Malgrat la previsió metereològica, hi ha moltes possibilitats per dissabte i diumenge. Des del diari Més us fem una sèrie de propostes per exprimir al màxim aquest cap de setmana, dissabte a partir de les onze del matí al Centre Cívic Municipal de Torreforta, torna Torna el Pati de Mares i Pares. En aquest cas, abordaran la igualtat de gènere a través d'una xerrada a càrrec d'Elisenda Pascual que tractarà d'erradicar estereotips envers els nostres infants.CaixaFòrum apresentarà aquest dissabte una activitat cinefòrum enfocada a famílies. Serà el film El Ilusioninsta, una pel·lícula d'animació basada en un guió no publicat de Jacques Tati en col·laboració amb Henri Marquet. Un educador presentarà aquesta pel·lícula proporcionant les claus bàsiques i necessàries per interpretar-la i gaudir-la.Dissabte i diumenge, l’espai Elysian de Tarragona acull un Creative Market Petits, un mercat bimensual en petit format i de diferents disciplines. L’horari serà de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores. Diumenge només estarà obert al matí. Més info, aquí Dissabte a la nit, la Sala Zero deacollirà un concert tribut a Guns's'Roses. Serà un concert del grup Gansos Rosas. Tindrà lloc a partir de les deu de la nit. Més informació sobre les entrades, aquí , torna una nova edició de La Xoixeta Tapes de Bruixes. Les tapes estan inspirades en la bruixa més popular de la vila, la Xioxeta, que ambientarà tots els divendres la ruta repartint butlletes entre el públic per poder tastar-les gratuïtament. Des de l'Ajuntament d'Altafulla es vol que tothom gaudeixi de les seves receptes amb un preu de 2,8 €, que inclou la tapa més una cervesa Estrella Damm, col·laborador de la mostra.També a, el dissabte, tindrà lloc un taller per conèixer com treure profit de l’hort a la primavera i l’estiu. Tractarà sobre el disseny i la planificació de l’espai. Serà a les 10:00 del matí a l’Hort de la Sínia de Tarragona. Per a més informació i reserves cal trucar al 655486115.El dia 14 d'abril celebraran la I Fira de Cervesa Artesana al. Comptaran amb la presència de 8 cervesers i música en viu durant el dia., podem gaudir de la Ganxet Pintxo fins el proper diumenge 15 d'abril, un total de 43 establiments participaran a la ruta de tapes que organitza la Cambra de Comerç de Reus. En total, quatre restaurants oferiran un menú basat en pintxos amb un preu únic de 30 euros amb dues cerveses Estrella Damm incloses en el preu. Aquests se sumaran als 39 establiments que oferiran la clàssica tapa amb canya, que té un preu de 2,5 euros.ha acomiadat la temporada de calçots i aquest cap de setmana dona la benvinguda a la temporada de faves. La Mostra de Cuina de les Faves als restaurants s'allargarà fins al 23. Durant aquestes dues setmanes, 16 restaurants incorporaran a les seves cartes un plat diferent amb faves. Dissabte dia 14 d'abril es celebrarà la primera edició de la Favatada Popular, un esdeveniment en el qual s'ha previst que se serveixin més de 800 plats de faves a la catalana a un preu popular de 2 euros. La festa començarà a les 11h amb música, inflables i animació infantil i, també els gegantons infantils el Lladrefaves i la gegantona.acull aquest dissabte la primera Mostra de Balls Parlats de la Catalunya Nova. A les 17:00h tindrà lloc un primer tast de les funcions d’enguany. L’esdeveniment ha estat pensat per commemorar el 175è aniversari del primer text del Ball del Sant Crist, datat de 1843, i l’inici de les seves representacions, amb la voluntat de sumar una funció més a les ja habituals del maig. Més info, aquí