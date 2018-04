Què fer aquest cap de setmana?

Activitats familiars, gastronòmiques, concerts i propostes culturals com el festival de màgia de la Canonja per no quedar-se a casa

Actualitzada 06/04/2018 a les 09:56

Altafulla

Aquest cap de setmana hi ha una àmplia varietat d'activitats familiars i culturals al Camp de Tarragona a l'espera de que la previsió de mal temps no impossibiliti els esdeveniments programats. Des del Diari Més en proposem algunes de les possibilitats dels propers dies:Dissabte finalitzarà la Fira de la Primavera a, a la Plaça Mossèn Jacint Verdaguer, el carrer Compte de Rius i el carrer August, de 10 h a 21 h. S'hi podran comprar diferents productes que han fet artesanalment els botiguers de les paradetes, s'hi trobaran articles com complements de la llar, peces de roba, objectes de decoració, minerals, cosmètica i elements relacionats amb el tarot. La Fira serà de caràcter gratuït i a cel obert., el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona Conjuntament amb el Consell de Veterinaris de Catalunya organitza diumenge la V Passejada de Gossos. Té com a objectiu conscienciar de la importància i el civisme a la ciutat tant pels propietaris dels animals com pels ciutadans amb qui es comparteix la via pública. La inscripció és per un sol animal, s'han de fer tantes inscripcions com mascotes voleu portar a la passejada. Més info, aquí Aquest dissabte,tindrà lloc la vuitena temporada dels Dissabtes de conte de El Corte Inglés, una activitat dirigida per als més petits de la casa sota el títol El Drac de les Cireres. La princesa Coral·lina ha estat raptada per un drac malvat. Molts cavallers intenten alliberar-la per guanyar fama i fortuna. Només en Periquet, el seu criat, intenta salvar-la per amor, tot i que el Rei, no vol de cap manera que la seva filla es casi amb un criat. Serà a les 12.30 a la Sala d'Àmbit Cultural del centre comercial.Diumenge, també a, tindrà lloc una visita teatralitzada adreçada a tota la família, que permetrà conèixer la vida quotidiana de l'època romana d'una manera lúdica. Sota el títol de "Vine al Museu en família! Pots fer una gran descoberta" aquesta activitat tindrà un format de visita teatralitzada.. L'activitat organitzada pel MNAT es realitza a la Vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla), a les 11 h (té una durada aproximada de 2 hores), i un preu de 5 € per persona. Cal fer reserva prèvia al tel. 977 25 15 15 o bé per mnat@gencat.cat, el Teatret del Serrallo acull aquest cap de setmana diverses actuacions. Dissabte a les 20.30 hores tindrà lloc l'actuació folk de Harrison Ford Fiesta i diumenge, a les 12.30 hores tindrà lloc l'actuació del duet Donallop que presentaran el seu treball Misteris de sa vida que consolida l'evolució del duet mallorquí, la música de la Joana Pol i Pere Bestard. Més info, aquí Al Serrallo de, dissabte tindrà lloc al local colla Xiquets del Serrallo un concert per la Llibertat. Serà al Moll de Costa, 1. A les sis de la tarda serà el moment de Jam, cantautors i versions. A la nit, actuaran grups de punk Rock. L'entrada serà lliure.A e, serà el moment del PrimaverArt 2018 que portarà més d'una quinzena d'espectacles de franc aquest cap de setmana. La mostra d'arts escèniques a peu de carrer portarà al municipi disciplines com el circ, teatre, música i enguany, com a novetat, dansa. El dissabte 7, destaquen tres espectacles de diferent disciplina cadascun: el teatre de Femmes, la dansa de Mulïer i la música de Renaldo & Clara. Femmes és una proposta de teatre itinerant de la companyia basca Hortzmuga teatroa que s'estrena per primer cop a Catalunya. Més info, aquí Dissabte tindrà lloc la sisena edició del Feel Vermut a la rambla de Ponent del barri de Camp Clar que es va cancel·lar anteriorment per la previsió meteorològica. S'hi serviran 300 litres de Vermut Miró en 3.000 degustacions al preu de dos euros. Per completar-ho es repartiran 1.000 bosses de patates xips i marxandatge dels patrocinadors. Els diners que es recullin formaran part d'una donació a la Fundació Niemann-Pick.De nouacollirà la Gran Festa de la Màgia. El Festival Impossible es portarà a terme els dies 6, 7 i 8 d'abril. Dissabte, tindrà lloc l'espectacle Adivina Qué! A la Plaça Ernest Lluch, un espectacle de màgia diferent amb Adrián Conde. Més info, aquí celebra la segona edició de les Jornades Gastronòmiques d'Interior, que s'inauguraran aquest diumenge 8 d'abril. Començaran amb la Diada gastronòmica, que tindrà lloc, a partir de les 11:30 h, a la Plaça dels Doctors Gil-Vernet. S'hi podran menjar miniclotxes, elaborades per la Cooperativa agrícola de Vandellòs, i els tastets cuinats per la desena de restaurants que participaran en les jornades, a un preu de 2 euros. També hi haurà actuacions en directe i els assistents podran prendre part en el sorteig de diversos productes. Les Jornades que començaran aquest diumenge es perllongaran fins al 22 d'abril, organitzades per la Regidoria de Turisme., arriba la Ganxet Pintxo fins el proper diumenge 15 d'abril, un total de 43 establiments participaran a la ruta de tapes que organitza la Cambra de Comerç de Reus. En total, quatre restaurants oferiran un menú basat en pintxos amb un preu únic de 30 euros amb dues cerveses Estrella Damm incloses en el preu. Aquests se sumaran als 39 establiments que oferiran la clàssica tapa amb canya, que té un preu de 2,5 euros. Des de la Cambra, consideren que la xifra de participants s'ajusta a les necessitats de la Ganxet Pintxo.tindrà lloc l'Altafujazz, un cicle musical permanent de Jazz a Altafulla que aquest dissabte acollidrà l'actuació de Guillermo Rizzotto Trio a la Pallisa de l'Era del Senyor. Serà a les 20:30 hores. Més info, aquí