Què fer aquest cap de setmana?

Un concert a la sala Zero pels més petits, un mercat vintage a Altafulla o una vermutada popular a Montblanc són algunes de les propostes

Actualitzada 30/03/2018 a les 08:53

A més del programa tradicional de la Setmana Santa (que es pot consultar aquí ), hi ha nombrosos actes previstos per aquest cap de setmana. Des del Diari Més en proposem algunes de les possibilitats dels propers dies:, el dissabte 31 de març, tindrà lloc a la Sala Zero, la presentació de l'últim disc i espectacle dels Ramonets: Ser Major és un Ful. Un munt de noves cançons per fer que els més menuts aprenguin a estimar el Rock'n Roll des de petits. Com ja ja van fer al seu últim treball, les lletres de les cançons ens parlen de fer un món millor, d'estimar allò que fem i creure que tot és possible amb l'ajuda de la imaginació. Serà un concert divertit i interactiu. Començarà a les 17:30 hores. El preu será de 7€ la entrada anticipada i de10€ a taquilla. Més info, aquí El Far depodrà visitar-se els dies de Setmana Santa. Es podrà visitar del 30 de març a l' 1 d'abril. Les visites guiades de Turisme es preveu que es realitzin en horari de matí i tarda. Durant el matí l'horari serà a les 11h, 11.30h i 12h, mentre que a la tarda es faran a les 17h i les 17.30h. Tota la informació es pot consultar aquí A Tarragona, en el marc de la temporada de música sacra, actuarà la Jove Orquestra Intercomarcal JOIC. Serà diumenge a les vuit del vespre al Teatre Tarragona. El preu de l'entrada seran 15 euros. Més info, aquí El VI Pleamar Vintage Markettindrà lloc el dissabte vinent i diumenge a partir de les onze del matí al Parc Voramar. La primera fira mercat vintage de la Costa Daurada. Els visitants podran gaudir de música en directe, parades d'alimentació eat street, zona de discos vinil vinil corner, i la zona infantil kids zone, a més d'una setantena de parades de diferents articles. Entre les novetats d'enguany, hi haurà una ampliació notable de la Fira del Disc de Vinil, concebuda com a Vinil Corner, que passa de les cinc a les deu parades; una classe oberta masterclass de Rock&Roll (dissabte 15 a les 12h); la renovació dels elements decoratius dels diferents espais del mercat; l'actuació del grup de música, tribut a The Beatles (dissabte 15 a les 18:30h). Es pot consultar el programa aquí , aquest cap de setmana de la Setmana Santa s'estrena #Safrània365, la nova programació de petits esdeveniments al voltant de la gastronomia i els productes de proximitat que organitza l'Ajuntament de Montblanc. Per començar, els migdies del 31 de març i de l'1 d'abril, dissabte i diumenge de Pasqua, tindrà lloc la Vermutada Popular i Musical.El lloc escollit és la plaça de davant del celler modernista, un espai ampli on s'ubicarà us escenari, diversos stands i botes on poder fer còmodament les degustacions. Més info, aquí realitzen la Mitja Marató M3. Serà dissabte a partir de les nou del matí. Les distàncies serà de 21km, 10 km, 5km i carreres infantil. Cal inscripció prèvia . El punt de sortida serà al Carrer Badajoz. Més informació aquí