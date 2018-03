Què fer aquest cap de setmana?

Els actes de Setmana Santa, el Feel Vermut a Camp Clar, conta contes pels infants i propostes teatrals són algunes de les possibilitats per dissabte i diumenge

Actualitzada 23/03/2018 a les 09:43

A més del programa tradicional de la Setmana Santa, hi ha nombrosos actes previstos per aquest cap de setmana. Des del Diari Més en proposem algunes de les possibilitats dels propers dies:entrem de ple en els actes de Setmana Santa aquest cap de setmana. Entre els actes del programa destaca, el Via-crucis Cristo del Buen Amor que tindrà lloc dissabte a partir de les 18:30 hores a l’Església Sant Nicolàs de Bari i més tard la Processó de la Passió de la Cofradia del Cristo del Buen Amor per la Part Baixa. A partir de les set de la tarda serà el moment del Viacrucis de la Sang des de l’Església de Natzaret. Discorrerà per la Part Alta i el Passeig Arqueològic fins a la Catedral, on serà venerat el Sant Crist de la Sang. Posteriorment, es retornarà a l'església de Natzaret. L’itinerari será Plaça del Rei, Portella, Granada, portal de Sant Antoni, passeig de Sant Antoni, Muralles (pel passeig Arqueològic), portal del Roser, plaça del Pallol, Cavallers, Major, Merceria, Pare Iglesias, Pla de la Seu i Catedral. Tornada a Natzaret per Pare Iglesias, Merceria, Major, la Nau i Plaça del Rei.Diumenge, a partir de les onze, tindrà lloc la tradicional Benedicció de Palmes i Missa. La benedicció dels Rams tindrà lloc al carrer de les Coques (davant lacapella del Col·legi de l’Ensenyança). Seguidament, en processó, es baixarà a la Catedral on se celebrarà l’ eucaristía. A partir de les cinc de la tarda, tindrà lloc la Processó del Diumenge de Rams. El recorregut será des de Església de Sant Joan, Plaça Mitja Lluna, Gasòmetre, Carrer Solé, Carrer Canyelles, Rambla Nova (tram central fins cruïlla carrer Adrià) per baixar per el lateral fins al carrer Unió, Carrer Unió, Plaça de la Mitja Lluna i Església de Sant Joan.Els detalls de tots els actes es poden consultar aquí Dissabte tindrà lloc la sisena edició del Feel Vermut a la rambla de Ponent del barri de. S’hi serviran 300 litres de Vermut Miró en 3.000 degustacions al preu de dos euros. Per completar-ho es repartiran 1.000 bosses de patates xips i marxandatge dels patrocinadors. Els diners que es recullin formaran part d’una donació a la Fundació Niemann-Pick. Després de Camp Clar, Feel Vermut es traslladarà a la zona del Mercat Central de Tarragona el pròxim 5 de maig; al barri del Serrallo, el 30 de juny.Dissabte, a, el Corte Ingles ofereix el conte El Rei Granota Roc-Roc a les 12:30 hores, a la Sala Ámbito Cultural (5ª planta). Es tracta d’una activitat gratuïta adreçada a nens a partir de tres anys. El conte és sobre una pilota d'or sota les aigües d'un rierol, una princesa capritxosa, un rei embruixat, una promesa que s'haurà de complir ... Una divertida història de granotes, princeses i promeses.Dissabte, a la Sala Trono de, es podrà gaudir de l'obra teatral Paquito forever està basat en la història real de Paco Alonso, bailaor, cantaor, actor i transformista català que va començar la seva carrera al Paral·lel als anys 50 i va recórrer tot el món ballant i cantant amb les revistes més famoses, els ballets més aclamats i els artistes més emblemàtics d’aquells temps. Serà dissabte 24 de març a les 20.30h i diumenge 25 de març a les 18.30h.Diumenge, a les 18:30 hores, el Teatre Tarragona acollirà l’espectacle dels 25 ANYS DELS QUICOS! Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries compleixen 25 anys als escenaris. En aquest concert celebren el seu aniversari amb un repertori especial que recorda les cançons més emblemàtiques de la seua trajectòria, sense oblidar els temes del seu darrer treball discogràficacull la sisena edició de les jornades gastronòmiques Encarxofa’t a Cambrilsamb molt de gust fins diumenge. Una trentena de restaurants de Cambrils oferiran menús per assaborir la carxofa a la vila marinera., aquest diumenge, una activitat proposa aprendre a llegir les històries del passat a partir de les imatges del mosaic de la cúpula de Centcelles i crear una de nova. Serà a les s 11h a la Vil·la romana de Centcelles. La durada prevista és de dues hores i el preu de l’activitat és de 5€. Cal fer reserva prèvia.Més informació: www.mnat.cat , aquest diumege,l’activitat Mar de Sons i Vi, una experiència per als sentits!. L’activitat, que comença amb la visita guiada al museu i acaba al jardí de la Vil·la Casals fent un tast de vins DO Penedès dels cellers Avgvstvs Fòrvm i Jané Ventura tot escoltant una petita audició de violoncel, té com a objectiu el maridatge entre el vi del territori, la música del violoncel, instrument icona del músic català i l’encant i la història de la Vil·la Casals, situada a primera línia de mar. Serà a les 12h del migdia, dura 1 hora i 45 minuts i té un cost de 10€ els adults i 8€ els nens a partir de 8 anys (amb tast de most enlloc de vi).El món rural, ecològic i artesà es donaran cita aquest dissabte a. La localitat del Baix Camp celebrarà l’onzena edició del Tastaverd, la fira dels sentits. Els productes km0 i la filosofia slow defineixen l’essència d’aquesta fira. Enguany, però, aquesta festa, que duu a la localitat centenars de visitants, farà una picada d’ullet al món del còmic i la il·lustració. La dibuixant Pilarín Bayés i la ninotaire Luna seran les encarregades d’inaugurar la fira, en un acte que es durà a terme a les 12 del migdia. A més, hi haurà una exposició de còmics de tots els temps a l’edifici de l’Eura i un grup de superherois faran representacions teatrals itinerants pel poble al llarg de la jornada.Aquest dissabte, tindrà lloc el Tasta Porrera al Casal de. A partir de les onze del matí fins a quarts de tres de la tarda podreu tastar dos vins de cadascun dels cellers de Porrera amb la compra dels tiquets de degustació. Al Tasta Porrera també hi haurà servei de càtering a càrrec del restaurant Quinoa de Falset i música en viu. Durant l'esdeveniment podreu comprar els vins que elaboren els cellers de Porrera amb un important descompte.